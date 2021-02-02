Календарь важных дат на 2021 год от Анжелы Перл

Вадим Карасев

Календарь важных дат на 2021 год от Анжелы Перл поможет ориентироваться и намечать важные дела на периоды, благоприятные для активного движения вперед, а также предостережет от опрометчивых поступков в неблагоприятные дни.

В 2021 году энергетика звезд и планет вновь будет диктовать свои условия, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к рекомендациям известного астролога Анжелы Перл. Ее советы помогут составить план действий на весь год и провести этот период успешно, обходя стороной неприятности и привлекая в жизнь благополучные перемены.

Противостояние планет

В 2021 году будет три противостояния Урана и Сатурна. Влияние планет заставит многих пересмотреть планы и совершить прорыв, невзирая на обстоятельства. Особенно энергетику противостояния почувствуют фиксированные Знаки Зодиака: Тельцы, Львы, Скорпионы и Водолеи. Противостояния Урана и Сатурна случатся в следующие дни:

Ретроградные планеты

17 февраля в 7 градусе Водолея и Тельца;14 июня в 13 градусе Водолея и Тельца;24 декабря в 11 градусе Водолея и Тельца.

1. Ретроградный Сатурн с 23 мая по 11 октября. Его влияние почувствуют Водолеи и те, у кого асцендент с 1 по 13 градус воздушных Знаков.

Сатурн будет подталкивать к взятию на себя ответственности. Это может быть любое событие, обязывающее отвечать за свои поступки и не бояться решительных действий.

2. Ретроградный Уран с 19 августа по 18 января 2022 года. Особое влияние энергетика планеты окажет на тех, у кого асцендент с 6 по 14 градус Тельца и Скорпиона, а день рождения с 27.04 по 05.05. Перемены в карьере почувствуют Тельцы и Скорпионы.

Уран сулит неожиданные перемены и сюрпризы. Не исключен карьерный рост, смена деятельности. Астролог рекомендует внимательно относиться к происходящим событиям, не забывать ставить точки в делах, которые будут возникать в период ретроградного движения планеты.

3. Ретроградный Юпитер с 20 июня по 18 октября. Асцендент у Рыб от 0 до 2 градусов, у Водолеев по всем градусам.

Влияние планеты сулит приятные перемены в личной жизни. Не исключено прибавление в семействе. Планета будет несколько замедлять прогресс, но не будет препятствовать переменам, если действовать обдуманно.

4. Ретроградная Венера в Козероге с 19 декабря по 29 января 2022 года.

Астролог рекомендует с 10 декабря и до конца года не заключать брак. В нем будет не хватать гармонии, любви и материального достатка.

6. Ретроградный Меркурий

В периоды ретроградного движения планеты астролог не рекомендует вступать в брак, подписывать важные документы, делать операции, особенно пластические. Все, что сделано в период ретроградного движения планеты, с большей долей вероятности придется переделывать. Меркурий будет двигаться в обратном направлении в следующие периоды:

Затмения

С 30 января по 21 февраля;с 29 мая по 22 июня;с 27 сентября по 18 октября.

Затмения всегда означают развитие и заставляют адаптироваться и бороться за благополучие. В эти периоды особое внимание нужно уделять происходящим событиям, чтобы не упустить перспективных возможностей.

Кармический узел

Лунное затмение 26 мая в 5 градусе Стрельца.Солнечное затмение 10 июня в 19 градусе Близнецов.Лунное затмение 19 ноября в 27 градусе Тельца.Солнечное затмение 4 декабря в 12 градусе Стрельца.

Точка на небе, из-за которой происходят затмения. Кармические события будут затрагивать жизнь многих, изменяя судьбы. Северный узел Раху движется в обратном от планет направлении с 19 градуса до 1 градуса Близнецов. Перемены почувствуют те, у кого день рождения выпадает на период с 22 мая по 10 июня.

Влияние планет

1. Юпитер в Рыбах с 13 мая по 28 июля.

В этот период произойдут хорошие события, каждый сможет получить подарки судьбы. Позитивные перемены произойдут в тех сферах жизни, где в гороскопе находятся Рыбы.

2. Марс

Влияние красной планеты будет совершенно обычным. Марс будет проходить про всем Знакам Зодиака, и его энергетика позволит достичь новых успехов, а также воспитать в себе силу воли и заработать прекрасную репутацию.

3. Нептун в Рыбах с 18 по 23 градус. Его влияние отлично для вдохновения и творчества, и это время будет особенно продуктивным для Рыб и Дев. Нептун будет проходить по Солнцу тех людей, у кого день рождения с 9 по 14 марта. Опасаться нужно мошенников и обмана.

4. Плутон

Планета давления и государственных организаций может дать большие деньги, поспособствовать политической карьере. Влияние Плутона распространится на тех, у кого:

асцендент в 24-26 градусах Козерога;асцендент в 24-26 градусах Рака;день рождения с 14 по 16 января — Плутон будет проходить по Солнцу и в это время важно заботиться о здоровье;день рождения с 17 по 19 июля — Плутон будет напротив Солнца, может принести давление со стороны партнера или организации, а может помочь в привлечении инвесторов