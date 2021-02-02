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Канадца выгнали из "Динамо" за кражу клюшки нападающего омского "Авангарда" Ильи Ковальчука

Канадца выгнали из "Динамо" за кражу клюшки нападающего омского "Авангарда" Ильи Ковальчука

Защитник рижского хоккейного клуба "Динамо" Джордан Мюррей выгнан из команды после того, как он украл клюшку нападающего омского "Авангарда", чемпиона Олимпиады Ильи Ковальчука. Инцидент произошел 27 января, уже на следующий день контракт с хоккеистом расторгли.

В день, когда "Авангард" играл с местным "Динамо", Мюррей проник в раздевалку омской команды и вынес клюшку, он был заснят камерами наблюдения. Судя по всему, игрок планировал спрятать инвентарь на территории арены, но не нашел подходящего места.

Как сообщает "Матч ТВ", договор разорвали по обоюдному согласию. 28-летний канадец теперь будет искать новый клуб, в рижском коллективе он не продержался и года.

Илья Ковальчук — двукратный чемпион мира, победитель Олимпиады 2018 года. В матче с "Динамо" он сделал голевую передачу и обеспечил клубу победу со счетом 2:1.

Ruposters писал, что американские фанаты назвали "мешком с мусором" российского игрока НХЛ, показавшего чрезвычайно низкую результативность игры.

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По материалам: uposters.ru
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