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Китайский Новый год: отмечаем в феврале 2021 года

Китайский Новый год: отмечаем в феврале 2021 года

В последнее время все чаще и чаще можно заметить, что восточные традиции проникают в нашу культуру. Многие европейцы отмечают китайский Новый год, который, кстати, наступит в феврале.


Февраль можно назвать одним из самых благоприятных месяцев в этом году. Большое значение для многих из нас будет играть празднование китайского Нового года. Удивительно, но в этот день нас ожидает самая главная зеркальная дата 2021 года. Это будет поистине волшебный и очень благоприятный день, входящий в список дней силы февраля.

Когда наступает китайский Новый год

Произойдет это 12 февраля. Каждый год дата меняется, потому что в Китае, Сингапуре и Южной Корее этот праздник привязан к лунному календарю и дню весеннего равноденствия. Китайский Новый год приурочен ко второму Новолунию после 21 декабря.

Можно отмечать Новый год вечером 11 февраля, но большинство людей будет делать это 12 числа. Это пятница, поэтому можно будет как следует развлечься и повеселиться.

Традиции китайского Нового года


Каждый отмечает данный праздник по-своему, но многие все же следуют восточным традициям. Например, в этот праздник принято собираться всей семьей. Это отличный повод встретиться с родственниками, с которыми вы давно не виделись. Нужно веселиться и радоваться жизни. Старайтесь не оставаться в уединении. Посмотрите со своими близкими интересный фильм, поиграйте в настольные игры.

Важно помнить о том, что китайский Новый год означает вступление в силу нового животного-талисмана. В 2021 году это будет Белый Металлический Бык. В этот праздник можно дарить друг другу фигурки быка в качестве талисмана, мыло или свечи такой формы, одежду с изображением быка и так далее.

Древние китайские приметы говорят о том, что если не пожелать в этот день удачи своим близким и друзьям, то она обойдет вас стороной в новом году. Обязательно пожелайте хорошего урожая тем, у кого есть огород. Важно пожелать удачи в финансовой сфере всем, кто много работает. Студентам можно желать успехов в учебе.

Не обходит стороной Россию и европейские страны традиция взрывать фейерверки. Согласно древним китайским поверьям, это отпугивает злых духов. Чем громче и ярче взрывы, тем меньше вероятность того, что злые духи навредят нам в будущем.

Если у нас в стране не особо любят дарить деньги, то в Китае в период новогодних праздников этот подарок является самым распространенным. Деньги принято дарить в красных конвертах. В основном это делают родители и просто те, кто старше.

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По материалам: dailyhoro.ru
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