Конкурс на участие в программе «Земский учитель» составил 17 человек на вакансию

Лидия Мартынова

Минпросвещения России продолжает реализацию программы «Земский учитель», сообщает пресс-служба ведомства.

В 2020 году на 1803 вакансии было подано 32 тысячи заявок, таким образом, конкурс на место составил 17 человек.

Большинство победителей – это специалисты в возрасте до 35 лет. Практически все учителя имеют высшее педагогическое образование, в числе участников программы – победители и призёры профессиональных конкурсов, кандидаты наук.

Все педагоги, участвующие в программе, получили федеральные выплаты по 1 млн рублей, а те, кто выбрал школы на Дальнем Востоке, – по 2 млн рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы). В ряде регионов педагогам были предоставлены различные льготы, в том числе жильё или компенсация арендной платы за жильё, компенсация коммунальных услуг, повышенный оклад.

В 2020 году 70% школ, участвующих в программе, находились в сельских населённых пунктах, 9% – в посёлках городского типа и рабочих посёлках, 21% – в городах с населением до 50 тысяч человек.

Программа «Земский учитель» будет реализовываться ещё три года: в 2021 году заявлено 1167 вакансий, в 2022-м – 1123 вакансии и в 2023 году – ещё 1113.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в Послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в сёла и малые города. Речь идёт о сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа или городах с населением до 50 тыс. человек. Её участникам выделяется 1 млн рублей подъёмных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 млн рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.