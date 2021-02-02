Конкурс «Воспитатель года Москвы – 2021» стартует 1 февраля

Лидия Мартынова

Конкурс «Воспитатель года Москвы – 2021» стартует 1 февраля, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Стать его участником может любой педагог, проработавший не меньше трех лет в должности воспитателя.

На первых этапах конкурса участникам предстоит ответить на вопросы педагогического онлайн-квиза, создать видеовизитки и ролик на тему «Моя педагогическая находка».

«Сейчас каждый понимает, что те навыки и умения, которые формируются у ребенка в группе под руководством опытного воспитателя, становятся фундаментом его будущего успеха не только в жизни и учебе, но и в формировании важнейших качеств современного лидера: эффективной коммуникации, креативности и, главное, интереса к познанию окружающего мира, взглядам и мнениям окружающих людей», – сообщил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В финале конкурса педагоги примут участие в круглом столе «Профессиональный диалог», который проведет председатель жюри конкурса, профессор, академик Российской академии образования, президент Московского государственного психолого-педагогического университета Виталий Рубцов.