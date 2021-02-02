Лунный день сегодня 2 февраля 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день энергетика Луны вносит свои коррективы в жизни людей, и чтобы избежать проблем, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. Их советы помогут привлечь в жизнь позитивные перемены и не оступиться в шаге от поставленной цели.

Последний месяц зимы вступил в свои права, и первый вторник февраля обещает быть позитивным. В эти сутки многие смогут приблизиться к своей мечте, воплотить в жизнь смелые идеи, а также обрести уверенность в завтрашнем дне. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют загадать желание, ведь зеркальная дата февраля располагает к воплощению тайных желаний в реальность.

Фаза Луны: 21 лунные сутки. Убывающее ночное светило в Весах. День наполнен созидательной энергией, которую можно пустить в русло творческой работы, физической активности и завершения текущей работы.

Магнитные бури 2 февраля: солнечная активность минимальна. Возмущений магнитосферы не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творческая работа;умеренные физические нагрузки;завершение текущих дел;планирование;общение;саморазвитие.резкая смена планов;апатия;раздражительность;прокрастинация;сомнения.

В этот день удачными будут любые работы, связанные с переменами: ремонт, перестановка мебели, наведение уюта и порядка. Во вторник астрологи не рекомендуют нагружать себя активной работой по дому: достаточно выполнить необходимые дела. Заниматься домашними обязанностями важно в согласии, и если какие-то из дел вызывают раздражение или желание поспорить с близкими, их лучше отложить до лучших времен.

Что надеть в этот вторник

Во вторник нет четких запретов на выбор цветовой гаммы, однако в этот день астрологи рекомендуют обратить внимание на настроение и корректировать его с помощью определенных цветов. Так, если чувствуется тревога или страх, не стоит носить ярких цветов — лучше предпочесть им спокойные синие и серые оттенки. Тем, кому не хватает радости, стоит обратить внимание на желтый цвет, а творческие способности помогут активировать яркие оттенки оранжевого и геометрические узоры. Украшения-талисманы этого дня — агат, сапфир, яшма, янтарь.

Любовь и отношения в 21 лунный день

Личная жизнь во вторник будет похожа на течение большой реки — неспешная и плавная. В эти сутки стоит отказаться от любых выяснений отношений и провести время в кругу семьи за любимыми занятиями: поиграть в настольные игры, посмотреть любимый фильм, встретиться с близкими друзьями или устроить романтическое свидание.

Тем, кто находится в поиске отношений, астрологи рекомендуют больше времени проводить вне дома и не бояться знакомиться с новыми людьми. Даже если любовь всей жизни не случится, во вторник возрастает возможность найти новых друзей или надежных деловых партнеров.

Финансы и работа 2 февраля

Вторник — идеальное время для отлаженной работы. В этот день хорошо продвигается работа по сбору информации, переоформлению документов, завершению текущих дел. Подходят эти лунные сутки и для творческой работы. Астрологи рекомендуют отказаться от новшеств, занявшись планированием, чтобы план действий был отлажен и в нем не оставалось ошибок.

Финансовая активность в этот день не терпит спешки: кредитование, спонтанные покупки техники или дорогостоящих товаров могут обернуться нехваткой средств на действительно важные вещи. В такие дни лучше копить и находить источники пополнения своих счетов, а не тратить.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Во вторник нет причин переживать за здоровье и настроение, особенно если обходить стороной агрессивно настроенных людей и переводить конфликты в мирное русло поиска компромиссных решений. Не лишними в этот день будут умеренные физические нагрузки. Поддерживать организм в тонусе необходимо, особенно в конце зимы, когда так важно оставаться бодрыми и активными, чтобы не допустить простудных заболеваний.