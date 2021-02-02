Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 2 февраля 2021 года

Лунный день сегодня 2 февраля 2021 года

Каждый день энергетика Луны вносит свои коррективы в жизни людей, и чтобы избежать проблем, стоит прислушаться к рекомендациям астрологов. Их советы помогут привлечь в жизнь позитивные перемены и не оступиться в шаге от поставленной цели.


Последний месяц зимы вступил в свои права, и первый вторник февраля обещает быть позитивным. В эти сутки многие смогут приблизиться к своей мечте, воплотить в жизнь смелые идеи, а также обрести уверенность в завтрашнем дне. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют загадать желание, ведь зеркальная дата февраля располагает к воплощению тайных желаний в реальность.

Фаза Луны: 21 лунные сутки. Убывающее ночное светило в Весах. День наполнен созидательной энергией, которую можно пустить в русло творческой работы, физической активности и завершения текущей работы.

Магнитные бури 2 февраля: солнечная активность минимальна. Возмущений магнитосферы не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня


творческая работа;
умеренные физические нагрузки;
завершение текущих дел;
планирование;
общение;
саморазвитие.

Что отпугнет успех в этот день


резкая смена планов;
апатия;
раздражительность;
прокрастинация;
сомнения.

Домашние дела по лунному календарю

В этот день удачными будут любые работы, связанные с переменами: ремонт, перестановка мебели, наведение уюта и порядка. Во вторник астрологи не рекомендуют нагружать себя активной работой по дому: достаточно выполнить необходимые дела. Заниматься домашними обязанностями важно в согласии, и если какие-то из дел вызывают раздражение или желание поспорить с близкими, их лучше отложить до лучших времен.

Что надеть в этот вторник

Во вторник нет четких запретов на выбор цветовой гаммы, однако в этот день астрологи рекомендуют обратить внимание на настроение и корректировать его с помощью определенных цветов. Так, если чувствуется тревога или страх, не стоит носить ярких цветов — лучше предпочесть им спокойные синие и серые оттенки. Тем, кому не хватает радости, стоит обратить внимание на желтый цвет, а творческие способности помогут активировать яркие оттенки оранжевого и геометрические узоры. Украшения-талисманы этого дня — агат, сапфир, яшма, янтарь.


Любовь и отношения в 21 лунный день

Личная жизнь во вторник будет похожа на течение большой реки — неспешная и плавная. В эти сутки стоит отказаться от любых выяснений отношений и провести время в кругу семьи за любимыми занятиями: поиграть в настольные игры, посмотреть любимый фильм, встретиться с близкими друзьями или устроить романтическое свидание.

Тем, кто находится в поиске отношений, астрологи рекомендуют больше времени проводить вне дома и не бояться знакомиться с новыми людьми. Даже если любовь всей жизни не случится, во вторник возрастает возможность найти новых друзей или надежных деловых партнеров.

Финансы и работа 2 февраля

Вторник — идеальное время для отлаженной работы. В этот день хорошо продвигается работа по сбору информации, переоформлению документов, завершению текущих дел. Подходят эти лунные сутки и для творческой работы. Астрологи рекомендуют отказаться от новшеств, занявшись планированием, чтобы план действий был отлажен и в нем не оставалось ошибок.

Финансовая активность в этот день не терпит спешки: кредитование, спонтанные покупки техники или дорогостоящих товаров могут обернуться нехваткой средств на действительно важные вещи. В такие дни лучше копить и находить источники пополнения своих счетов, а не тратить.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Во вторник нет причин переживать за здоровье и настроение, особенно если обходить стороной агрессивно настроенных людей и переводить конфликты в мирное русло поиска компромиссных решений. Не лишними в этот день будут умеренные физические нагрузки. Поддерживать организм в тонусе необходимо, особенно в конце зимы, когда так важно оставаться бодрыми и активными, чтобы не допустить простудных заболеваний.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

Роспотребнадзор констатирует снижение заболеваемости Covid-19
Роспотребнадзор констатирует снижение заболеваемости Covid-19
Лунный день сегодня 2 февраля 2021 года
Лунный день сегодня 2 февраля 2021 года
А теперь — Шевченко! Кто и зачем приглашает оппозиционеров в Казань?
А теперь — Шевченко! Кто и зачем приглашает оппозиционеров в Казань?
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается
В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады
Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации питания школьников
Власти Санкт-Петербурга утвердили региональный стандарт организации
Российские регионы готовы к проведению ЕГЭ по информатике на компьютере
Российские регионы готовы к проведению ЕГЭ по информатике на
В России выросли цены на легковые автомобили
В России выросли цены на легковые автомобили
Мила Кунис рассказала о жизни с мужем Эштоном Катчером и детьми на карантине: "Мы все созависимы"
Мила Кунис рассказала о жизни с мужем Эштоном Катчером и детьми на
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по стандартам WorldSkills
Более 900 студентов Владимирской области сдали демоэкзамен по
Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»
Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»

Топ на сегодня

Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист
Президент Чехии: Навальный не демократ, а националист
Испания выдала России бизнесмена, обвиненного в уходе от налогов почти на 3 миллиарда рублей
Испания выдала России бизнесмена, обвиненного в уходе от налогов
Роспотребнадзор ожидает снижение заболеваемостью Covid-19 весной
Роспотребнадзор ожидает снижение заболеваемостью Covid-19 весной
Зеленский заявил о готовности помочь США в расследовании с Деркачем
Зеленский заявил о готовности помочь США в расследовании с Деркачем
В Общественной палате сравнили незаконные акции в России с западной практикой их пресечения
В Общественной палате сравнили незаконные акции в России с западной

Еще по теме

Лунный календарь гаданий, обрядов и ритуалов на февраль 2021 года
Лунный день сегодня 25 января 2021 года
Лунный день сегодня 5 января 2020 года
Лунный день сегодня 19 января 2021 года