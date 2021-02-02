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МИД: заявления Запада с призывами по Навальному «написаны под копирку»

МИД: заявления Запада с призывами по Навальному «написаны под копирку»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя призыв Франции освободить Алексея Навального, заявила, что западные страны публикуют заявления с требованиями освободить осужденного будто под копирку, что, по ее оценке, демонстрирует их отрыв от реальности, передает во вторник ТАСС.

Ранее во вторник Симоновский суд Москвы отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше», заменив его на 3,5 года реального. Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в сети микроблогов Twitter назвал приговор неприемлемым и призвал к немедленному освобождению осужденного. 

«До этого была аналогичная реакция от наших германских коллег, от представителей западных министерств иностранных дел. Они все как под копирку написаны. <…> Это либо полный отрыв от реальности и непонимание того, о чем, собственно говоря, сегодня велась речь в суде, либо, что ближе к делу, это такая политическая ангажированность», — заявила Захарова в эфире телеканала РБК.

Захарова ответила на призыв Германии отпустить Навального


Представитель МИД рекомендовала Западу не вмешиваться в дела России и заняться собственными проблемами.

«Не надо вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Всем рекомендуем заняться собственными проблемами. Поверьте, собственных проблем у этих стран немало — есть, чем заняться», — сказала дипломат.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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