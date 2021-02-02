Молдавская полиция пугает приднестровских водителей — Тирасполь

Анастасия Иванова

Министерство иностранных дел Приднестровья сегодня, 2 февраля, выступило с официальным разъяснением по поводу обращений граждан о слухах, которые тиражируют сотрудники пограничной полиции Молдавии на границе с Украиной.

Молдавская сторона призывает приднестровских автовладельцев активно менять регистрационные номерные знаки на молдавские нейтрального дизайна и получать водительские удостоверения образца РМ. Потому что якобы с 15 марта Киевом будут введены ограничения на движение автотранспорта с приднестровскими номерами.

Внешнеполитическое ведомство ПМР отмечает, что политические представители Тирасполя провели предметные консультации с международными участниками формата «5+2» (ОБСЕ, Россия, Украина — посредники в переговорах, США и Евросоюз — наблюдатели), включая Действующее шведское председательство ОБСЕ, по итогам которых усматривает в таких действиях нынешнего правительства РМ несогласованность и несоответствие действительности.

«Как известно, в своем текущем состоянии механизм работы пунктов регистрации транспортных средств содержит искусственно созданные элементы дискриминации по гражданско-правовому признаку и не обладает полноценной функциональностью. Первоочередной задачей является устранение официально зафиксированных экспертами сторон пятнадцати конкретных проблем в деятельности ПРТС с целью формирования дееспособного механизма, отвечающего интересам всех жителей Приднестровья», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве констатируют, что по причине дисфункции указанного механизма за два года только 4% от общего числа автомобилистов из Приднестровья воспользовались возможностью регистрации нейтральных номерных знаков. Со своей стороны, Тирасполь в очередной раз призвал своих молдавских визави вернуться к предметному диалогу и обеспечить права проживающих в Левобережном регионе граждан в участии в международном движении.

«МИД ПМР продолжает дипломатическую работу с целью защиты прав и интересов граждан Приднестровья», — заключили в МИД ПМР.

Напомним, 25 января стартовала информационная кампания об условиях участии автотранспортных средств из приднестровского региона в международном дорожном движении. Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдавии, она призвана облегчить реализацию мер доверия между обоими берегами Днестра и упорядочить деятельность Пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) в городе Тирасполь и Рыбнице.

«Целью информационной кампании является сбор и анализ статистических данных на местах, уведомление водителей в регионе о строгости действующего законодательства и требованиях международных договоров, участником которых является Молдавия, с последующим утверждением консолидированного институционального решения в этом смысле», — пояснили в Бюро.

Ранее ИА Newstes сообщало, что 14 января Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии направило в Киев дипломатическую ноту, в которой просило отложить на неопределенное время применение нового транспортного режима, который ограничивает движение автомобилей с приднестровскими номерами. Согласно двустороннему соглашению, с 1 сентября 2018 года для участия автовладельцев из Приднестровья в международном движении необходимо получение так называемых нейтральных номеров, выдаваемых молдавскими уполномоченными органами (номерные знаки не содержат государственную символику, также на кузове автомобиля обязательно наличие стикера «MD»). Это «достижение» приветствовали западные партнеры, которые назвали его элементом реинтеграции региона в Молдавию.

В Тирасполе изначально считали действующее положение о нейтральных номерах недостаточным, поскольку под соглашение не подпадали грузовой и пассажирский приднестровский автотранспорт. Потом выяснилось, что и обычные автовладельцы не могут воспользоваться преимуществом нейтральных номеров, так как для пересечения молдавской границы требуются молдавские водительские документы. В Приднестровье, по примерным подсчетам, порядка 100 тыс. водителей, на обмене их водительских удостоверений (молдавское агентство публичных услуг берет 800−1000 леев ($ 50−$ 60)) Кишинев заработает около $ 5−6 млн, подсчитали в Тирасполе. Аналогичная сумма формируется и при перерегистрации транспортных средств с приднестровских на так называемые нейтральные номера.

В итоге граждане Приднестровья начали отказываться от молдавских автомобильных номерных знаков нейтрального образца.

«Причина очевидна. Это то, что они не могут использовать эти номера для международного движения, поскольку Кишинев блокирует их выезд на основе отсутствия молдавского водительского удостоверения», — пояснил тогда министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев.

Со своей стороны, Тирасполь предлагает разрешить эту проблему через проект нейтральных водительских удостоверений, однако Кишинев пока обсуждение этого вопроса игнорирует.