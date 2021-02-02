Молдавский общественник заступился за задержанного российского дипломата

Алексей Вольцев

Лидер молдавской партии «Наши» Михаил Ахремцев отреагировал на задержание в аэропорту Кишинева российского дипломата Кирилла Абрамова. Об этом он написал сегодня, 2 февраля, в социальной сети Facebook, назвав действие пограничной полиции РМ «обычным политическим заказом и провокацией прозападников».

«Налицо провокация от молдавских властей с задержанием дипломатов, у которых на минуточку — неприкосновенность. Впрочем, что такое нормы и правила для молдавско-румынских прозападных руководителей? Давайте тогда сразу еще и штурмом посольство РФ возьмите, чего мелочиться-то? Интересно, а посла США или Румынии тоже так задержать можно?» — задался вопросом Ахремцев.

Как сообщало ИА Newstes , инцидент с задержанием пограничной полицией сотрудника посольства России в Кишиневе произошёл в воскресенье, 31 января. Дипломатический работник с супругой проходили таможенный контроль перед вылетом из страны, их остановили для дополнительной проверки. Однако дипломат отказался предоставить к досмотру содержимое своей ручной клади и финансовые средства, находящиеся в его распоряжении, утверждая, что у него есть дипломатический иммунитет.

Тем не менее, его подвергли досмотру, при котором выяснилось, что сотрудник посольства пытался незаконно вывезти из Молдавии более $ 50 тысяч (по уточненной информации $ 62 тыс.). По данному факту правоохранительными органами РМ возбуждено уголовное дело.