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На Сахалине стартовала профильная смена для школьников «Профессионалы будущего»

На Сахалине стартовала профильная смена для школьников «Профессионалы будущего»

В Сахалинской области стартовала профильная смена «Профессионалы будущего» для учеников 7-х, 8-х и 10-х классов, сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

68 ребят из Южно-Сахалинска и различных районов области будут знакомиться с профессиями нового времени – с IT- и нанотехнологиями, современной биологией, медициной, химией. Для школьников организованы тренинги, мастер-классы и деловые игры, а также индивидуальная профориентационная диагностика.

Преподаватели смены расскажут о различных направлениях образования и об условиях поступления в профильные вузы.

Смена завершится 10 февраля, все ребята получат сертификаты участников.

Наставник смены – региональное отделение Российского движения школьников.

 

 

# Общество
По материалам: edu.ru
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