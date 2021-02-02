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"Начал ухаживать, когда я была подростком": Мэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе пятеро женщин

"Начал ухаживать, когда я была подростком": Мэрилина Мэнсона обвинили в абьюзе пятеро женщин

33-летняя актриса Эван Рейчел Вуд, известная по картинам "Рестлер", "Настоящая кровь" и "Мир Дикого Запада", обвинила в абьюзе 52-летнего Мэрилина Мэнсона. Ее поддержали еще четверо женщин.

Американская актриса и модель посвятила пост в инстаграме своему бывшему возлюбленному, обвинив его в насилии.

Моего абьюзера зовут Брайан Уорнер, который известен миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал за мной ухаживать, когда я была подростком, и страшно издевался надо мной на протяжении многих лет.

По словам Эван Рейчел Вуд, Мэрилин Мэнсон манипулировал ею. Киноактриса пообещала встать на сторону многих других жертв, которые больше не захотят умалчивать о насилии.

Он промывал мне мозги и манипулировал, заставляя подчиняться. Мне надоело жить в страхе возмездия, лжи и шантажа. Я хочу разоблачить этого опасного человека и бросить вызов индустрии, которая дала ему возможности, прежде чем он разрушит еще больше жизней. Я поддерживаю множество жертв, которые больше не будут молчать.

Стоит отметить, Эван Рейчел Вуд и Мэрилин Мэнсон встречались с 2007 по 2010 год. Ранее актриса признавалась, что у нее были токсичные отношения, однако не называла имени обидчика. Женщина жаловалась, что партнер избивал, оскорблял и насиловал ее, так что она даже опасалась за свою жизнь.

Как отмечает издание NME, после публикации Эван Рейчел Вуд в адрес Мэрилина Мэнсона выступили с обвинениями еще как минимум 4 женщины.

Как писал NEWSTES, ранее Божена Рынска обвинила покойного Бориса Грачевского в домогательствах.

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По материалам: uposters.ru
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