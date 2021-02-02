Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в России: "Главный метод властей — страх"

Вадим Карасев

31-летняя Надежда Толоконникова, участница арт-группы Pussy Riot, известна не только в России, но и за рубежом — она прославилась после того, как провела два года в тюрьме за протестные акции против российской власти. Поддержку ей тогда оказали многие знаменитости, в том числе и Мадонна.

Поэтому неудивительно, что активистка стала героиней нового номера американского Vogue. Толоконникова дала изданию интервью, в котором рассказала о протестах, которые проходят по всей России уже вторые выходные подряд, объяснила, почему Алексей Навальный в нашей стране сейчас является ключевой политической фигурой, и поделилась своим мнением, что нужно сделать, чтобы власть в России сменилась.

Алексей Навальный — российский политик, активист и создатель одного из самых важных и влиятельных YouTube-каналов, который доносит новости россиянам. В отличие от вас, ребята, у нас действительно нет свободы говорить все, что мы хотим. Если мы опубликуем что-то в твиттере или фейсбуке, нас могут привлечь к суду, поэтому важность создания независимого источника новостей в России очень высока. За последние десять лет он смог побудить многих людей, которые не считали себя вовлеченными в политику, или людей, которые считали политику грязной вещью, или тех, кто не думал, что мы можем что-то изменить, к действию. Он говорит с людьми на их языке, потому что он один из них,

— поделилась Надежда своим мнением.





Она также рассказала о недавнем расследовании Навального о "дворце Владимира Путина", которое набрало более 100 миллионов просмотров, и отметила всю его команду, которая помогает ему в работе "по разоблачению путинского лабиринта коррумпированных приближенных и олигархов". Толоконникова особенно отметила жену Навального Юлию и юриста ФБК, который российские власти считают иностранным агентом, Любовь Соболь, выразив надежду на то, что одна из них когда-нибудь станет президентом России.

И, откровенно говоря, Навальный чертовски хорош, потому что год за годом он каким-то образом переигрывает Путина на каждом шагу. Прошлым летом его отравили, и он выжил. Я была одной из тех, кто помог перевезти его из Москвы на частном медицинском самолете. К сожалению, у меня был такой опыт, потому что мой муж (бывший супруг Толоконниковой Петр Верзилов. — Прим. ред.) был отравлен. И Навальный не просто выжил, он провел удивительное расследование о своем собственном убийстве вместе с Bellingcat. Они нашли людей, которые были ответственны за покушение на его убийство. А потом Навальный позвонил своему потенциальному убийце и поговорил с ним по телефону,

— рассказала она.





Толоконникова отметила, что, по ее мнению, сейчас российские власти делают все, чтобы помешать протестующим выходить на митинги: арестовывают, обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, предъявляют уголовные обвинения.

Но правительство действительно недооценивает организацию так называемых обычных людей: они на самом деле обозлены, и не имеет значения, сколько арестов производят власти. Моя подруга Маша Алехина, активистка Pussy Riot, которая провела со мной два года в тюрьме, сейчас находится в заключении, ей грозит еще два года. Жена Алексея Навального Юлия и брат Олег, мой большой друг, тоже сидят в тюрьме вместе с Любовью Соболь, которая баллотируется на выборы в Госдуму этой осенью. Ее арестовали, чтобы она не могла это сделать: если у вас есть судимость, вы в России не можете быть политиком в течение десяти лет.Главный метод правительства — это страх, поэтому власти стараются вселить как можно больше страха в общественное сознание. Они делают фальшивые вбросы от анонимных блогеров о том, что на митингах якобы можно ожидать массовых расстрелов, что российскому спецназу дан приказ расстреливать всех подряд. Но это безумие. Если это когда-то произойдет, Путин просто исчезнет через несколько часов. Это не то, что возможно в 2021 году: люди не терпят насилия. Да, они пытаются использовать метод запугивания. Но это не работает,

— отметила Толоконникова.





Она добавила, что, по ее мнению, единственный способ добиться смены власти — это протестовать на улицах. Только так, считает Толоконникова, можно что-то изменить.

Мне сейчас 31 год, и я очень устала от того, что всю мою жизнь для всего было "не время". "Сейчас не время" обсуждать проблемы ЛГБТК, или феминизм, или многое другое. Многие люди, когда мы организовали Pussy Riot, говорили нам: "Сейчас не время — вы отпугнете людей". Я хочу обсуждать все эти вопросы, я хочу, чтобы у нас была Госдума, где я могла бы быть представлена. Я не думаю, что буду баллотироваться в президенты, но кто знает? Я хочу чувствовать себя в безопасности в своей стране — сейчас я не чувствую себя в безопасности в России. Путин контролирует все в России. И я думаю, что единственный способ избавиться от него — это выходить на улицы и отказываться уходить, пока не уйдет он,

— считает она.





Вчера Надежда Толоконникова представила видеоклип на песню "Бесит" с ее нового альбома. В песне она спела о том, что чувствует себя врагом государства в своей собственной стране.



