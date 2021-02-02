Найденное в польском кладе кольцо могло принадлежать дочери русского князя

Вадим Карасев

На кукурузном поле у польской деревни Слушкув, к юго-востоку от Познани, был найден большой горшок, наполненный серебряными монетами начала XII века. Также в нем находились четыре кольца, одно из которых, по мнению ученых, могло принадлежать Марии — жене одного из самых могущественных людей Польши того времени.

Нынешний клад — не первый найденный в Слушкуве. В 1935 году здесь откопали самый крупный в истории Польши клад средневековых монет (13 601 монета, преимущественно серебряные динарии). Обстоятельства обнаружения этого клада плохо документированы, поэтому польские исследователи в ноябре этого года решили выяснить подробности у местных жителей и провести изыскания на месте. Путем опроса удалось установить, что клад 1935 года был найден вовсе не там, где официально считалось. Адам Кендзерский из Института археологии и этнологии Польской академии наук, в разговоре с местным священником узнал, что тот еще в 1980-х годах слышал от людей, обнаруживших первый клад, о том, что находка была сделана на поле недалеко от дороги. Археологи отправились туда с металлоискателем и спустя два дня нашли новый клад, относящийся к той же эпохе.

Фото: Институт археологии и этнологии Польской академии наук



Особое внимание ученых привлекло одно из найденных колец. На нем сохранилась сделанная кириллицей надпись: «Господи, помоги рабе твоей Марии». Историки связывают оба клада из Слушкува с личностью воеводы Петра Власта, жену которого звали Мария. Петр Власт (Властич, Властиц) был ближайшим соратником князя Польши Болеслава III и владел обширными землями в Силезии. Когда у князя умерла жена Сбыслава Святополковна — дочь киевского князя Святополка Изяславича, воевода Петр Власт был отправлен в Киев, чтобы сосватать другую дочь, а в результате нашел жену себе. Про эту женщину известно очень мало. Ее звали Мария, и, по одним свидетельствам, она была дочерью самого Святополка Изяславича, а по другим — дочерью князя Новгород-Северского Олега Святославича, основателя многочисленной ветви Ольговичей.

Необходимость спрятать столь значительные сокровища историки объясняют участием Петра Власта в междоусобных войнах, охвативших Польшу после смерти Болеслава III. Умерший в 1138 году Болеслав разделил свои земли между сыновьями, а старший из них — Владислав — получал номинальный статус великого князя. Владислав не согласился с волей отца и решил захватить уделы младших братьев. В начавшейся войне Петр Власт стал на сторону противников Владислава, поэтому по приказу князя он был схвачен, подвергнут пыткам, ослеплен и лишен языка. Затем старого воеводу посчитали безопасным и отправили в изгнание. Петр Власт приехал в Киевскую Русь и добился, чтобы князь киевский оказал поддержку не Владиславу, а его соперникам (по легенде, к Петру Власту даже чудесным образом вернулись зрение и слух). В итоге Владислав был разгромлен и вынужден был бежать из Польши в Прагу, а затем в Германию, все его попытки вернуть княжество провалились, и он вошел в историю как Владислав Изгнанник. Петр Власт восстановил свое положение, но преклонный возраст и инвалидность помешали ему активно участвовать в политической борьбе. Он умер 16 апреля 1153 года.