Nike выпустили кроссовки, которые можно надеть без помощи рук

Влада Некрасова

Компания Nike выпустила кроссовки, которые надеваются без помощи рук: у них нет шнуровки, а на ноге пара фиксируется при помощи откидного и защелкивающегося задника.Модель получила название Nike GO FlyEase. Носок и задник пары соединены при помощи эластичной ленты: если нажать на пятку, откидной задник соединится с передней частью благодаря шарнирному механизму.Верх кроссовок состоит из текстиля и технологичной сетки, а подошва оснащена двумя отдельными амортизирующими подушками в передней и задней части. Новые кроссовки выйдут в трех расцветках — светлой пастельной, темной с синими и фиолетовыми деталями и полностью черной.По словам дизайнеров Nike, кроссовки в первую очередь разрабатывались для людей с ограниченными возможностями, но подойдут не только им. «Знаете, двери супермаркетов открываются автоматически, и это очень помогает людям с физическими ограничениями и с детскими колясками, но и остальным облегчает жизнь. Тут принцип тот же», — сказала дизайнер и паралимпийская триатлонистка Сара Райнертсен. Также она добавила, что в разработке и тестировании GO FlyEase принимали участие женщины на поздних сроках беременности.Купить кроссовки Nike GO FlyEase можно будет с 15 февраля: сначала они будут доступны только для избранных членов клуба Nike, а более широкий релиз намечен на конец 2021 года. Точная цена пары пока неизвестна, но сообщается, что она будет стоить около $120.