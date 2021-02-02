Нюша вместе с мужем Игорем Сивовым и дочерью Симбой отдыхает на Мальдивах

Вадим Карасев

На Мальдивах высадился очередной звездный десант. Несколько дней назад на курорт прилетели 30-летняя Нюша, ее 40-летний супруг Игорь Сивов и их двухлетняя дочь Симба. Компанию им также составили сын Игоря от предыдущего брака Мирон и близкие подруги Нюши. До места назначения большая компания летела в бизнес-классе, а на самом острове разместилась в одном из элитных отелей на побережье.





Игорь Сивов с сыном Мироном, женой Нюшей и дочерью Симбой





Нюша с дочерью Симбой

По прилете Нюша сразу же начала радовать своих подписчиков многочисленными фото в бикини, сделанными на пляже или в бассейне на их вилле. С собой в отпуск звезда взяла много купальников, поэтому не упускает возможности продемонстрировать свою фигуру в каждом из них. Один из таких снимков в инстаграме звезды, на котором она предстала в слитном пляжном наряде с анималистичным принтом, вызвал особенно бурную реакцию подписчиков.





Ваша любимая рубрика: ты ж мать! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)

— подписала звезда этот снимок, сразу же получив огромное количество комплиментов от фолловеров в адрес своей фигуры.













Нюша с подругами

Несмотря на то, что в начале года на Мальдивах успел отдохнуть едва ли не весь свет российского шоу-бизнеса, в своих сторис Нюша отметила, что людей на острове не так уж и много, а некоторые зоны в отеле и вовсе закрыты из-за карантина.





Игорь Сивов с сыном Мироном





И пока Нюша без конца делает новые фото в бикини для своего профиля в инстаграме, ее муж Игорь Сивов пытается хотя бы ненадолго отвлечься от работы и найти душевный покой. Для этого он отключает свой смартфон и практикует технику диафрагмального дыхания.

Многие не знают, что диафрагма — это мышца под легкими, она помогает нам дышать! Чтобы познать такой метод дыхания, нужно положить руку на живот на уровне ребер, спокойно дышать и наблюдать за изменениями. Глубокий вдох, глубокий выдох... И обязательно надо следить за движением собственной руки. Поверьте, этот увлекательный процесс помогает людям быстро восстановиться, снять тревогу, привести себя в баланс буквально за несколько минут,

— делится Игорь советами в инстаграме.





На острове Нюша и Игорь также смогли уделить внимание детям и друг другу. Сивов признался, что больше всего им с Нюшей сейчас хочется наслаждаться обществом друг друга и ни о чем не думать.





Игорь Сивов и Нюша









Игорь Сивов с дочерью Симбой



