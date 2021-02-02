Платье принцессы и карета из воздушных шаров: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт отметили трехлетие дочери

Вадим Карасев

Вчера дочери 23-летней Кайли Дженнер и 28-летнего Трэвиса Скотта исполнилось три года. Из-за пандемии устроить грандиозную вечеринку имениннице ее родители не смогли, однако сделали все, чтобы праздник был запоминающимся и Сторми осталась от него в восторге.

Дочку ее звездная мама одела очень нарядно. Сторми примерила нежно-розовое пышное платье и небольшую тиару. Потом она сменила свой наряд на не менее очаровательный и надела фиолетовое шелковое платье с рукавами-бабочками.





Дочь Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта Сторми

Праздничная вечеринка состоялась в доме Дженнер и прошла в кругу семьи. На дне рождения Сторми присутствовали ее тети Кортни, Хлое и Ким Кардашьян и их дети — двоюродные братья и сестры именинницы.

Территория особняка была украшена воздушными шарами, а обеденный стол был выполнен в форме замка. Во дворе дома была установлена надувная горка с изображением лица именинницы, а кроме того, стояла карета, сделанная полностью из воздушных шаров.

Отдельного внимания заслуживал изумительный сладкий стол с большим количеством разноцветных пирожных, капкейков, печенья и других лакомств.





Бывший возлюбленный Кайли Трэвис Скотт тоже присутствовал на дне рождения дочки. После расставания пара сохранила хорошие отношения, и Сторми они воспитывают сообща.





Кайли Дженнер и Трэвис Скотт с дочерью Сторми





Спасибо Господу за то, что послал мне эту маленькую душу. Сегодня я плачу, потому что не могу остановить время. Я буду так скучать по всему этому: твоему прелестному голосу и нашим долгим разговорам на горшке. Когда я наблюдала за тем, как ты делаешь все в первый раз, я пережила лучшие моменты за последние несколько лет. С другой стороны, я очень рада видеть, как ты растешь и превращаешься в самую необычную девушку, которой, как я знаю, ты будешь. С днем рождения мою малышку,

— поздравила дочь Кайли и поделилась архивными снимками.



