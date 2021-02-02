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По делу «телег» ФСБ могли арестовать родных пророссийского одессита

По делу «телег» ФСБ могли арестовать родных пророссийского одессита

Скрывшийся с Украины лидер одесского движения «Куликово поле» Артем Давидченко несколько дней не может связаться со своими оставшимися на Украине родственниками. В частности, не отвечают украинские номера его матери и жены брата.

Брат Давидченко Антон — лидер одесского движения «Молодежное единство», которое запрещено на Украине как «террористическая организация». Антон Давидченко как «пророссийский террорист» был арестован и вывезен в Киев в июне 2014 года. В то же время его брат Артем покинул Украину.

В своем Facebook активист допускает мысль, что его родные могут быть арестованы СБУ по политическим мотивам. «Пойдут на пополнение обменного фонда», — предполагает Давидченко.

Ранее одесский русофоб Алексей Гончаренко, нардеп от «Европейской солидарности», объявил, что Артем Давидченко — якобы организатор сети украинских телеграм-каналов, через которые в Незалежной «бесперебойно вещала пропаганда ФСБ России». Заявление Гончаренко в Facebook по форме выглядело как донос на семью Давидченко в СБУ. Ранее в той же частно-публичной форме нардеп выдал СБУ местонахождение на Украине Бориса Корчевникова — российского журналиста и актера, главреда православного телеканала «Спас».

В материалах СБУ Артем Давидченко фигурирует как Артем Д. «Разыскиваемый за организацию массовых беспорядков в Одессе в мае 2014 года, Артем Д. администрирует 12 Telegram-каналов („Легитимный“, „Резидент“, „Картель“, „Сплетница“, „Черный квартал“, „Политический расклад“, „Нетипичное Запорожье“, „Тремпель Харьков“, „Одесский фраер“, „Днепр live“, „Николаев live“, „Херсон live“), общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов», — говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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