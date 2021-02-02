Проектная смена Кружкового движения НТИ для школьников пройдет в «Орленке» весной 2021 года

Лидия Мартынова

Стартовала регистрация школьников на Весеннюю проектную смену Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), которая пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок», сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Смена начнется 28 марта и завершится 19 апреля, она соберет 100 школьников 13–16 лет. В связи с эпидемиологическими ограничениями принять участие в ней смогут только представители Московской области. Заявки принимаются на сайте.

Участников ждет знакомство с рынками НТИ и технологиями будущего, а также интенсивная проектная работа. В командах школьники займутся разработкой технологических проектов по четырем направлениям: игровая индустрия (игры и приложения, которые делают человека лучше), агробиотехнологии (от сити-фермы до экопоселений нового типа), искусственный интеллект (новые цифровые инструменты, основанные на работе с данными), новые социотехнологические практики (технологии на службе искусства и культуры).

После завершения смены проектные команды смогут получать поддержку и консультации со стороны Кружкового движения НТИ и экспертного сообщества рабочих групп НТИ.

Конкурсный отбор на проектную смену Кружкового движения НТИ проходит по 13 февраля 2021 года. К участию приглашаются школьники, имеющие временную или постоянную регистрацию в Московской области. Конкурсантам необходимо выполнить задание по выбранному направлению и предоставить портфолио за последние три года, подтверждающее успехи в математике, биологии, физике, информатике, достижения на соревнованиях по робототехнике, инженерии, научно-техническому творчеству, а также опыт участия в других проектных школах.