Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Проектная смена Кружкового движения НТИ для школьников пройдет в «Орленке» весной 2021 года

Проектная смена Кружкового движения НТИ для школьников пройдет в «Орленке» весной 2021 года

Проектная смена Кружкового движения НТИ для школьников пройдет в «Орленке» весной 2021 года

Стартовала регистрация школьников на Весеннюю проектную смену Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ), которая пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок», сообщает пресс-служба Кружкового движения НТИ.

Смена начнется 28 марта и завершится 19 апреля, она соберет 100 школьников 13–16 лет. В связи с эпидемиологическими ограничениями принять участие в ней смогут только представители Московской области. Заявки принимаются на сайте.

Участников ждет знакомство с рынками НТИ и технологиями будущего, а также интенсивная проектная работа. В командах школьники займутся разработкой технологических проектов по четырем направлениям: игровая индустрия (игры и приложения, которые делают человека лучше), агробиотехнологии (от сити-фермы до экопоселений нового типа), искусственный интеллект (новые цифровые инструменты, основанные на работе с данными), новые социотехнологические практики (технологии на службе искусства и культуры).

После завершения смены проектные команды смогут получать поддержку и консультации со стороны Кружкового движения НТИ и экспертного сообщества рабочих групп НТИ.

Конкурсный отбор на проектную смену Кружкового движения НТИ проходит по 13 февраля 2021 года. К участию приглашаются школьники, имеющие временную или постоянную регистрацию в Московской области. Конкурсантам необходимо выполнить задание по выбранному направлению и предоставить портфолио за последние три года, подтверждающее успехи в математике, биологии, физике, информатике, достижения на соревнованиях по робототехнике, инженерии, научно-техническому творчеству, а также опыт участия в других проектных школах.

 

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Башкирии определены победители полилингвальной олимпиады школьников
В Башкирии определены победители полилингвальной олимпиады школьников
В Курганской области запускают онлайн-проект по подготовке к ЕГЭ
В Курганской области запускают онлайн-проект по подготовке к ЕГЭ
Проектная смена Кружкового движения НТИ для школьников пройдет в «Орленке» весной 2021 года
Проектная смена Кружкового движения НТИ для школьников пройдет в
Молдавский общественник заступился за задержанного российского дипломата
Молдавский общественник заступился за задержанного российского
Правила жизни для каждого Знака Зодиака
Правила жизни для каждого Знака Зодиака
Кабмин рассмотрит разделение Украины на зоны карантина
Кабмин рассмотрит разделение Украины на зоны карантина
Молдавская полиция пугает приднестровских водителей — Тирасполь
Молдавская полиция пугает приднестровских водителей — Тирасполь
Сергей Кравцов стал сопредседателем оргкомитета Всемирного конгресса школьных учителей истории
Сергей Кравцов стал сопредседателем оргкомитета Всемирного конгресса
«Учителем года России – 2020» стал педагог из Ростовской области
«Учителем года России – 2020» стал педагог из Ростовской области
Завершился прием заявок на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты»
Завершился прием заявок на участие в профессиональном конкурсе
Самый маленький хамелеон в мире едва достигает двух сантиметров в длину
Самый маленький хамелеон в мире едва достигает двух сантиметров в
Приемный сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким снимком в соцсетях
Приемный сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким снимком в

Топ на сегодня

Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается
В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады
Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных программ
Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных

Еще по теме

Почти 29 тысяч школьников подали заявки на участие в олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior
Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior пройдет в дистанционном формате
Стартовал прием заявок на конкурс «Талант 20.35»
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир