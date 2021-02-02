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Прокурор напомнила Навальному: он единственный россиянин, осужденный дважды условно

Прокурор напомнила Навальному: он единственный россиянин, осужденный дважды условно

Представитель прокуратуры в Мосгорсуде напомнила Алексею Навальному, что он единственный россиянин, который имел два условных срока одновременно. Как сообщает ТАСС, она назвала это "чрезвычайным снисхождением".

"Хочу напомнить, что Навальный – единственный дважды условно осужденный человек в РФ. Больше ни к кому такое чрезвычайное снисхождение суда не применялось", – сказала прокурор Екатерина Фокина.

Суд попросили удовлетворить ходатайство службы о замене условного срока на реальный – 3,5 года колонии общего режима.

Окончательное решение будет вынесено ближе к 20:00 по Москве. В ходе заседания сторона обвинения напомнила, что блогер неоднократно уклонялся от явки в инспекцию, при том он параллельно давал интервью СМИ, передвигался по России.

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По материалам: uposters.ru
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