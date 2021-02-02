Путин: программу льготных перевозок из ДФО будут расширять

Лидия Мартынова

Российские власти будут продолжать работать над расширением программы льготных авиаперевозок для жителей Дальнего Востока. Об этом заявил президент Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Вы знаете, что у нас были раньше приняты решения по определенным возрастным категориям, по определенным городам. Будем работать над расширением… будем дальше двигаться по этому направлению», — сказал глава государства на встрече с лауреатами конкурса «Учитель года».

Путин поручил расширить программу доступности авиаперевозок с Дальнего Востока

Он отметил, что Правительство постоянно держит на контроле вопрос льгот на перелеты для жителей Дальнего Востока. По словам Путина, это вопрос не только экономического характера, но и вопрос объединения страны, возможность передвигаться по России людям, живущим на Дальнем Востоке. «Будем дальше думать на тему о том, как обеспечить эту связанность огромной нашей территории», — сказал президент.

По его мнению, самое простое решение заключается в увеличении субсидирования льготных перевозок.

Ранее Правительство расширило программу льготных авиаперевозок на всех жителей Дальнего Востока. Ранее льготой пользовались студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные.