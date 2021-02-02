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Роспотребнадзор констатирует снижение заболеваемости Covid-19

Роспотребнадзор констатирует снижение заболеваемости Covid-19

Устойчивая тенденция к снижению числа заражений коронавирусной инфекцией отмечается в России, эпидситуация начала стабилизироваться. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Эпидемическая ситуация вошла в фазу стабилизации, отмечается устойчивая тенденция к снижению показателей заболеваемости», — сказала она.

По словам Пшеничной, это связано с соблюдением противоэпидемических мер, набирающей обороты массовой вакцинацией, а также с тем, что часть россиян уже приобрела иммунитет естественным путем. Однако небольшие подъемы заболеваемости Covid-19 возможны в конце зимы — начале весны, когда температура около нуля будет сочетаться с повышенной влажностью и слякотью, отметила эксперт.

«Такая погода создает наиболее благоприятные условия для циркуляции большинства ОРВИ, в том числе и сезонных коронавирусов. Но такого подъема, как раньше, скорее всего, мы уже не увидим», — подчеркнула Пшеничная.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 103 млн человек, свыше 2,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 868 087 случаев заражения, выздоровели 3 318 173 человека, умерли 73 619.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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