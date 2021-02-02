Россия передала ОБСЕ видео со случаями нарушения прав протестующих в других странах

Влада Некрасова

Министерство иностранных дел России передало действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде видеоматериалы со случаями полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах организации. Об этом сообщается во вторник на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«В ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ А. Линде передали видеоматериалы, на которых зафиксированы многочисленные случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах — членах ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В МИД заметили, что эти факты упорно игнорируются официальными лицами данных стран и журналистами. «При этом нас же и обвиняют в собственных «грехах», — заявили в ведомстве.

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Ранее во вторник сообщалось, что в Москву с рабочим визитом прибыла министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Она провела встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили вопросы деятельности ОБСЕ и ситуацию в сфере безопасности в Европе, сотрудничество в Арктике и актуальные темы российско-шведских отношений.