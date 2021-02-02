Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Россия передала ОБСЕ видео со случаями нарушения прав протестующих в других странах

Россия передала ОБСЕ видео со случаями нарушения прав протестующих в других странах

Россия передала ОБСЕ видео со случаями нарушения прав протестующих в других странах

Министерство иностранных дел России передало действующему председателю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Анн Линде видеоматериалы со случаями полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах организации. Об этом сообщается во вторник на официальной странице внешнеполитического ведомства в Facebook.

«В ходе встречи с министром иностранных дел Швеции, действующим председателем ОБСЕ А. Линде передали видеоматериалы, на которых зафиксированы многочисленные случаи полицейского насилия в отношении мирных протестующих в странах — членах ОБСЕ», — говорится в сообщении.

В МИД заметили, что эти факты упорно игнорируются официальными лицами данных стран и журналистами. «При этом нас же и обвиняют в собственных «грехах», — заявили в ведомстве.

В ОБСЕ призвали обратить внимание на рост домашнего насилия в связи с карантином


Ранее во вторник сообщалось, что в Москву с рабочим визитом прибыла министр иностранных дел Швеции и действующий председатель ОБСЕ Анн Линде. Она провела встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Дипломаты обсудили вопросы деятельности ОБСЕ и ситуацию в сфере безопасности в Европе, сотрудничество в Арктике и актуальные темы российско-шведских отношений. 

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru
Заказать крауд

Последние новости

В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся новыми образовательными технологиями
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся
В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»
В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»
По делу «телег» ФСБ могли арестовать родных пророссийского одессита
По делу «телег» ФСБ могли арестовать родных пророссийского одессита
Для Молдавии «ненадежный» Усатый опасней Додона — депутат
Для Молдавии «ненадежный» Усатый опасней Додона — депутат
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в России: "Главный метод властей — страх"
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в
Найденное в польском кладе кольцо могло принадлежать дочери русского князя
Найденное в польском кладе кольцо могло принадлежать дочери русского
Зеркальная дата 02.02: как исполнить свои желания в феврале 2021 года
Зеркальная дата 02.02: как исполнить свои желания в феврале 2021 года
"Яндекс" покупает бизнес по заказу грузоперевозок "Везёт" за $178 млн
"Яндекс" покупает бизнес по заказу грузоперевозок "Везёт" за $178 млн
В Башкирии определены победители полилингвальной олимпиады школьников
В Башкирии определены победители полилингвальной олимпиады школьников
В Курганской области запускают онлайн-проект по подготовке к ЕГЭ
В Курганской области запускают онлайн-проект по подготовке к ЕГЭ

Топ на сегодня

Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады
Иран запустил новейшую ракету-носитель
Иран запустил новейшую ракету-носитель
В России выросли цены на легковые автомобили
В России выросли цены на легковые автомобили

Еще по теме

Глава МИД России проведет встречу с председателем ОБСЕ
Россия заcтупилась за христианство и ислам
Глава ОБСЕ посетит Украину
РФ готова принять наблюдателей ОБСЕ на президентских выборах