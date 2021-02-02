Самцы и самки азиатского таракана в ходе спаривания съедают крылья друг друга и остаются вместе на всю жизнь

Вадим Карасев

Биологи Харука Осаки и Эйити Касуя из Университета Кюсю подробно описали брачное поведение тараканов Salganea taiwanensis. В ходе спаривания самец и самка этого вида тараканов съедают крылья своего партнера, после чего они проводят остаток жизни вместе.

Тараканы Salganea taiwanensis живут в лесах на острове Тайвань и на островах архипелага Рюкю. Их длина — от 2 до 3 сантиметров. Они поселяются в лежащих на земле стволах деревьев и питаются гниющей древесиной. Поедание крыльев у них впервые было описано в 1988 году, но тогда пару тараканов наблюдали только в течение первых трех часов спаривания, а в дальнейшем проверяли их состояние раз в сутки. Теперь Осаки и Касуя в условиях лаборатории наблюдали за 24 парами тараканов и записывали их поведение на видео в течение трех суток — примерно столько занимает весь процесс.

В исследовании приняли участие тараканы, пойманные в природе на острове Окинава. Из 24 пар 12 съели крылья друг друга настолько, что крылья стали такими же короткими, как обычно у взрослых особей этого вида. Девять сделали это частично, а у трех поедание крыльев не было отмечено. У двенадцати пар с сильно объеденными крыльями площадь съеденного крыла достигала 66,7 % у самцов и 68,3 % у самок (у четырех особей, сбежавших сразу после спаривания, крылья измерить не удалось, признают исследователи).

Процесс поедания довольно сложен. Инициатором становится один из тараканов (в 11 из 12 случаев в этой роли выступал самец). Он приближается к неподвижному партнеру, вытянув вперед усики. Затем вылизывает голову, тело, крылья и ноги партнера, взбирается на его спину и начинает поедать крылья. Партнер при этом наклоняется, чтобы облегчить подъем к себе на спину. Съев часть крыльев, таракан слезает с партнера. После небольшого отдыха ритуал повторяется, причем самец и самка могут или поменяться ролями, или нет.

Съев крылья друг друга, тараканы проделывают ход в куске гниющей древесины, где и проводят оставшуюся жизнь (несколько лет). Они не покидают места обитания и, видимо, больше не встречаются с другими взрослыми особями своего вида. Самка неоднократно приносит потомство, о котором родители заботятся совместно. Питательная ценность крыльев невелика, к тому же пища — дерево — фактически окружает тараканов, поэтому для объяснения такого поведения авторы работы предлагают другие гипотезы. Они отмечают, что отсутствие крыльев уменьшает опасность заражения тараканов клещами или плесенью (скопления клещей и плесени наблюдались на крыльях молодых особей в лаборатории). К тому же, тараканы могут не тратить энергию на крылья и летные мышцы, ненужные в условиях их жилища. Наконец, крылья просто служат помехой для ползанья по узким ходам в древесине.

Наблюдения описаны в статье, которую опубликовал журнал Ethology.