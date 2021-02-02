Самый маленький хамелеон в мире едва достигает двух сантиметров в длину

Вадим Карасев

Международная группа ученых обнаружила миниатюрный вид хамелеонов рода Brookesia, обитающий в горных тропических лесах на севере Мадагаскара. По словам исследователей, он оказался не только самым маленьким хамелеоном, но и самым мелким из всех известных высших позвоночных.

Хамелеоны из рода Brookesia обитают только на Мадагаскаре, их насчитывается около тридцати видов. Название род получил в честь британского медика и зоолога Джошуа Брукса. Большинство из этих хамелеонов населяют очень небольшие ареалы в труднодоступных местах, и из-за их небольшого размера и скрытного характера они относительно плохо изучены по сравнению с их более крупными родственниками.

«Род хамелеонов Brookesia состоит из преимущественно наземных видов, разделенных на две основные линии, которые разошлись примерно 40–50 миллионов лет назад, — пишут в статье куратор отдела герпетологии Баварской государственной зоологической коллекции Франк Глау (Frank Glaw) и его коллеги. — Одна из этих линий включает в себя более крупные виды с длиной от кончика морды до клоакального отверстия (SVL) 3,4–6,6 сантиметров, в то время как в другую входят только миниатюрные виды. В настоящее время описано двенадцать видов из этой клады, SVL у которых не превышает 3 см, а у самого мелкого вида Brookesia micra максимальная SVL взрослой самки — 1,99 см».

У нового вида, получившего название Brookesia nana, этот параметр равен 1,35 см у самцов и 1,9 см у самок, а общая длина, включая хвост, не превышает 2,2 см. По словам авторов работы, крошечный хамелеон имеет необычно большой для своих размеров копулятивный орган (гемипенис), что делает его, по-видимому, самым маленьким зрелым самцом из когда-либо зарегистрированных среди всех амниот.

«К сожалению, среда обитания Brookesia nana находится под сильным давлением из-за вырубки лесов, но недавно этот район был объявлен охраняемой территорией, и мы надеемся, что это позволит крошечному хамелеону выжить», — рассказывает один из авторов исследования Оливер Хавличек (Oliver Hawlitschek) из Гамбургского университета.

Описание нового вида опубликовано в журнале Scientific Reports.