Сергей Кравцов стал сопредседателем оргкомитета Всемирного конгресса школьных учителей истории

Влада Некрасова

Утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году в Москве первого Всемирного конгресса школьных учителей истории, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Сопредседателями оргкомитета стали Министр просвещения России Сергей Кравцов и научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук (РАН) Александр Чубарьян.

Заместителем председателя оргкомитета назначен заместитель Министра просвещения Виктор Басюк.

Всего в состав комиссии вошёл 31 человек, в том числе заместители министров, руководители институтов РАН, ректоры вузов.

Ожидается, что в конгрессе примут участие педагоги, преподающие историю, и организации из разных стран.

Министерство просвещения проводит масштабную работу по развитию форм и методов преподавания истории с участием экспертов, учителей и родителей. Итогом этой работы, в частности, стала концепция преподавания в школах учебного курса «История России», утверждённая осенью 2020 года.

Состав организационного комитета по подготовке и проведению Всемирного конгресса школьных учителей истории.