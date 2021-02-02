Шкода Кодиак «Хоккей эдишн» – лучшая новинка Skoda 2020 года

Роман Иванов

Новая Skoda 2020 года – это стильная машина, подготовленная концерном к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в России в 2024 году. Автомобиль получил стильный, агрессивный дизайн и несколько вариаций комплектации, которые будущие водители могут выбрать, исходя из собственных предпочтений.

Покупайте Skoda Kodiaq у официального дилера

Новая модификация модели Кодиак (Skoda Kodiaq Hockey Edition) обладает особенным внешним видом, при этом не имеет конкретной цветовой привязки. Первое, что бросается в глаза – алюминиевая табличка с надписью на капоте автомобиля и аналогичная информация под левым боковым зеркалом.

Купить Шкода Кодиак Хоккей эдишн у официального дилера можно в автосалоне «Крона-Авто» в Брянске. Компания осуществляет свою деятельность уже более 12 лет и за такой существенный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда предоставляет качественные автомобили, гарантию и лучший сервис по обслуживанию авто.

Особенности Кодиак Хоккей эдишн

Несмотря на то, что хоккей является зимним видом спорта, автомобиль приуроченный к этому соревнованию оснащен лобовым стеклом с затемненным верхом, дабы восходящие солнечные лучи не слепили водителя при движении на восток. Литые диски Ilias отныне входят в базовую комплектацию. Окантовка кузова дополнена стильным пластиком по всему периметру. На этом внешние особенности заканчиваются.

А вот в салоне автомобиля можно найти более существенные изменения и важные, довольно полезные функции. Открыв любую из дверей в глаза сразу бросаются спортивные сиденья с боковой поддержкой. Акцент идет не только на стиль, но и на комфорт при езде.

Весь салон выдержан в черном цвете Piano Black. Особенно внимание привлекает приборная панель. Для пассажиров ссади реализован центральный раскладной подлокотник с двумя подстаканниками. В багажнике уже есть коврик. Причем он двусторонний – одно его сторона выполнена прочной и гибкой резины, а другая – из мягкого войлока, что особенно приятно, когда вам придется перевозить какую-либо электронику, элементы мебели или прочие материалы, царапины на которых недопустимы.

Также в базе теперь идет задний парктроник, увеличенный клиренс, пластиковая защита всего кузова и усиленная подвеска. Подводя итоги можно смело сказать, что Шкода сделала акцент не только на стильном дизайне, но и на характеристиках проходимости автомобиля.