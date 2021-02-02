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"Синдром бедности": Бородина осудила россиян, получающих 20 тысяч рублей

"Синдром бедности": Бородина осудила россиян, получающих 20 тысяч рублей

37-летняя Ксения Бородина поспорила с подписчицей из-за ее бедности. Звезда "Дома-2" призвала получающих 20 тысяч рублей в месяц россиян "найти другую работу", сообщает РИА Новости.

В Stories Ксения Бородина опубликовала нецензурные сообщения, которые ей присылает малообеспеченная россиянка.

"Богатые твари! Ненавижу вас за то, что вам так легко и просто достаются деньги, а нам платят по 20 тысяч рублей", - написала взбешенная женщина.

В ответ на это Ксения Бородина опубликовала в инстаграме пост, заявив, что всего достигла сама, и призвала получающих 20 тысяч рублей россиян попробовать найти другую работу.

"Я иногда просто поражаюсь незамутненности, которую демонстрируют некоторые хейтеры. Вы реально считаете, что мне хоть что-то принесли и просто так дали? Я работаю. Постоянно. Развиваюсь. Я ещё в детстве поставила себе цели и иду к ним. Есть выражение, все что происходит в нашей жизни - мы допускаем. Если у вас зп 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить!" - написала звезда "Дома-2".

Ксения Бородина считает, что ее недоброжелателям стоит свою "зависть превратить в позитивную мотивацию".

Почему вы не хотите пойти и найти другую работу, переучиться, найти подработку? Потому что написать гадость, назвать человека тварью, по причине его дохода - проще, чем заняться собой? Думаю да. Есть масса людей, зарабатывающих больше меня. Но я не пишу злые анонимки всем из списка Форбс. Мне некогда, я работаю, чтоб позволить себе то что хочу! Самая гнилая мысль, не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя

Как писал NEWSTES, ранее Настасья Самбурская раскритиковала российских мужчин из провинции.

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По материалам: uposters.ru
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