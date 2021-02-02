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Скончался экс-министр сельского хозяйства России Александр Назарчук

Скончался экс-министр сельского хозяйства России Александр Назарчук

На 82-м году жизни скончался бывший министр сельского хозяйства России Александр Назарчук. По информации СМИ, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

Экс-министр скончался накануне, 1 февраля, сообщает правительство Алтайского края. Губернатор региона Виктор Томенко выразил соболезнования близким политика.

Александр Назарчук занимал пост министра сельского хозяйства и продовольствия России с 1994 по 1996 годы. С декабря 1996 года он был председателем Алтайского краевого законодательного собрания. Также Назарчук являлся членом Совета Федерации с 1996 по 2001 год.

# Россия
По материалам: eadaily.com
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