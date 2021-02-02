Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Соратники Порошенко инициируют увеличение расходов на субсидии

Соратники Порошенко инициируют увеличение расходов на субсидии

Соратники Порошенко инициируют увеличение расходов на субсидии
По всей стране 239 местных советов разных уровней поддержали инициативу "Европейской Солидарности" относительно субсидий для населения. Об этом сообщает пресс-служба “Европейской Солидарности”.

Фракция “Европейская Солидарность” зарегистрировала законопроект, который предусматривает увеличение расходов на субсидии в госбюджете на 7 млрд грн – за счет сокращения финансирования Офиса президента и силовых структур.

“В стране расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое”, – отметила народный депутат Нина Южанина.
Депутаты Днепровского городского совета по инициативе “ЕС” также требуют увеличить расходы на субсидии в связи с повышением тарифов.

“Власть обещала снизить тарифы вдвое, но им удалось снизить только субсидии с 71 миллиарда гривен до 36 млрд. Также отмену правила 100 киловатт льготной электроэнергии бьет по социально незащищенным слоям населения”, – заявил глава партии “ЕС” в Днепровской городском совете Камиль Примаков.

“Власть пошла на закупку дешевой электроэнергии в Беларуси. Это очень опасный шаг, так как именно через Беларусь к нам идет российское электричество. А это значит, что деньги, которые платит Украина, идут государству-агрессору. Также предостерегаем власть от прямых закупок российского газа. Стоит напомнить, что дешевый российский газ стоил Украине заключения Харьковских соглашений, потерей Крыма и войной на Донбассе”, – говорится в обращении.
# В мире
По материалам: gogetnews.info
Заказать крауд

Последние новости

Мужчина с каким именем будет самым верным мужем
Мужчина с каким именем будет самым верным мужем
Соратники Порошенко инициируют увеличение расходов на субсидии
Соратники Порошенко инициируют увеличение расходов на субсидии
Самцы и самки азиатского таракана в ходе спаривания съедают крылья друг друга и остаются вместе на всю жизнь
Самцы и самки азиатского таракана в ходе спаривания съедают крылья
В России пандемия идет на спад: менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом
В России пандемия идет на спад: менее 17 тыс. заразившихся
Конкурс «Воспитатель года Москвы – 2021» стартует 1 февраля
Конкурс «Воспитатель года Москвы – 2021» стартует 1 февраля
Конкурс на участие в программе «Земский учитель» составил 17 человек на вакансию
Конкурс на участие в программе «Земский учитель» составил 17 человек
Китайский Новый год: отмечаем в феврале 2021 года
Китайский Новый год: отмечаем в феврале 2021 года
Украина не добивается статуса особого партнера США — Кулеба
Украина не добивается статуса особого партнера США — Кулеба
Анджелина Джоли о воспитании детей: "Мне не хватает навыков, чтобы быть типичной мамой-домоседкой"
Анджелина Джоли о воспитании детей: "Мне не хватает навыков, чтобы
Страхование работников от несчастного случая – обязанность каждой компании
Страхование работников от несчастного случая – обязанность каждой
Скончался экс-министр сельского хозяйства России Александр Назарчук
Скончался экс-министр сельского хозяйства России Александр Назарчук
Шкода Кодиак «Хоккей эдишн» – лучшая новинка Skoda 2020 года
Шкода Кодиак «Хоккей эдишн» – лучшая новинка Skoda 2020 года

Топ на сегодня

Первый номер электронного журнала «Вестник образования» в наступившем году посвящён развитию специальных школ
Первый номер электронного журнала «Вестник образования» в наступившем
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
Свыше 200 образцов новейшей военной техники представит Россия в Индии
Свыше 200 образцов новейшей военной техники представит Россия в Индии
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады

Еще по теме

В Думу внесены поправки об увеличении расходов бюджета
На субсидии в денежной форме в госбюджете-2019 предусмотрено 20 млрд гривен
Рева: Субсидии вдвое выгоднее дотаций Нафтогаза
В Украине стало больше получателей субсидий