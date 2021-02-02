Соратники Порошенко инициируют увеличение расходов на субсидии

Анастасия Иванова

По всей стране 239 местных советов разных уровней поддержали инициативу "Европейской Солидарности" относительно субсидий для населения. Об этом сообщает пресс-служба “Европейской Солидарности”.Фракция “Европейская Солидарность” зарегистрировала законопроект, который предусматривает увеличение расходов на субсидии в госбюджете на 7 млрд грн – за счет сокращения финансирования Офиса президента и силовых структур.“В стране расходы на субсидии могут падать только в двух случаях: либо при снижении цен на энергоносители, или при росте доходов граждан. По сравнению с 2018 годом объем субсидий уменьшился почти вдвое”, – отметила народный депутат Нина Южанина.Депутаты Днепровского городского совета по инициативе “ЕС” также требуют увеличить расходы на субсидии в связи с повышением тарифов.“Власть обещала снизить тарифы вдвое, но им удалось снизить только субсидии с 71 миллиарда гривен до 36 млрд. Также отмену правила 100 киловатт льготной электроэнергии бьет по социально незащищенным слоям населения”, – заявил глава партии “ЕС” в Днепровской городском совете Камиль Примаков.“Власть пошла на закупку дешевой электроэнергии в Беларуси. Это очень опасный шаг, так как именно через Беларусь к нам идет российское электричество. А это значит, что деньги, которые платит Украина, идут государству-агрессору. Также предостерегаем власть от прямых закупок российского газа. Стоит напомнить, что дешевый российский газ стоил Украине заключения Харьковских соглашений, потерей Крыма и войной на Донбассе”, – говорится в обращении.