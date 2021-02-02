Spotify будет подслушивать разговоры своих пользователей

Алексей Вольцев

Spotify получили патент «Идентификация вкусовых признаков по аудиосигналу», поданный в 2018 году, для того, чтобы отслеживать повседневную речь пользователей и предлагать им наиболее подходящие на данный момент музыкальные подборки.Платформа сможет определять «эмоциональное состояние, пол, возраст или акцент» пользователя и делить полученные данные на категории в зависимости от настроения слушателя: счастье, грусть, злость или нейтральный. Spotify будет также отслеживать интонации, стресс, ритм и прочие детали речи и предлагать музыку под настроение.Сейчас Spotify узнает о предпочтениях слушателей с помощью краткой анкеты, но такой подход компания посчитала устаревшим и утомительным для пользователей.