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Spotify будет подслушивать разговоры своих пользователей

Spotify будет подслушивать разговоры своих пользователей
Spotify получили патент «Идентификация вкусовых признаков по аудиосигналу», поданный в 2018 году, для того, чтобы отслеживать повседневную речь пользователей и предлагать им наиболее подходящие на данный момент музыкальные подборки.

Платформа сможет определять «эмоциональное состояние, пол, возраст или акцент» пользователя и делить полученные данные на категории в зависимости от настроения слушателя: счастье, грусть, злость или нейтральный. Spotify будет также отслеживать интонации, стресс, ритм и прочие детали речи и предлагать музыку под настроение.
Сейчас Spotify узнает о предпочтениях слушателей с помощью краткой анкеты, но такой подход компания посчитала устаревшим и утомительным для пользователей.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info
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