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Страхование работников от несчастного случая – обязанность каждой компании

К сожалению, несчастные случаи происходят не только на предприятиях с особыми, опасными условиями труда. Человек может получить увечье по дороге на работу или даже в простой, казалось бы, безопасном офисе.

Надежный и проверенный партнер

«General Re» предоставляет услуги по страхованию работников на территории Алматы, Астаны и прочих регионов Казахстана. Компания осуществляет свою деятельность уже почти четверть века, и за такой серьезный срок смогла зарекомендовать себя как надежный и проверенный партнер, который всегда выполняет свои обязательства перед клиентами, гарантируя своевременные выплаты по страхованию жизни и наиболее выгодные условия для работодателей.

ТОО «Центр страхования «General Re» – самое крупное страховое агентство в Казахстане, официальный сайт www.generalre.kz. Компания предоставляет все виды страхования на особо выгодных условиях для клиентов.

Преимущества работы со страховой «General Re»

Каждый клиент, оформив страховой полис в компании «General Re», получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

  • Страховка сотрудников предприятия от любых несчастных случаев.
  • Работа с предприятиями любой формы собственности, а также с частными лицами и индивидуальными предпринимателями.
  • Широкий спектр предоставляемых услуг.
  • Наиболее выгодные комплексные программы страхования жизни и здоровья сотрудников.
  • По любому вопросу можно получить бесплатную консультацию, как по телефону, так и по средствам формы обратной связи, заполнить которую можно на официальном сайте generalre.kz.
  • Обязательное соответствие всех сопутствующих документов нормативам и требованиям/нормам действующего законодательства.

Обязательное страхование сотрудников

Согласно действующим нормам законодательства по охране труда, все сотрудники предприятия должны быть застрахованы от несчастного случая. Опасность может подстерегать человека везде – на промышленном объекте или офисном помещении. Как результат, предприятие понесет значительные убытки при выплате пострадавшему.

В случае же оформления ОСРНС, все выплаты берет на себя страховая компания. Размер выплат и их характер напрямую зависят от происшествия и полной или частичной потери нетрудоспособности. Вся система обязательного страхования регулируется нормами действующего законодательства, благодаря чему пострадавший своевременно получает необходимые выплаты.

# Бизнес
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