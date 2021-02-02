Ступени из решетчатого настила – применение
В процессе производства решетчатых ступеней используют ячеистые конструкции (настилы) из полос черных металлов или стали разных марок (в том числе нержавеющей). Соединение поперечных и продольных элементов ступеней из решетчатого настила производится сварным методом.
Для повышения эксплуатационных качеств металл покрывают горячим цинком, что позволяет использовать лестницы под открытым небом или в условиях с повышенным содержанием агрессивных веществ.
Сфера использования
Решетчатые ступени применяются при сборке различных по типу и назначению лестниц (опоясывающих, с прямыми пролетами, витых). Надежные конструкции получили широкое применение в разных сферах человеческой деятельности:
- энергетические предприятия (ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ, систем элекроподачи и распределения);
- добыча и переработка нефти, природных ресурсов;
- дорожное, гражданское, военное, промышленное строительство;
- обслуживание резервуаров, систем коммуникаций, хранилищ;
- химические, промышленные, фармацевтические производственные предприятия;
- коммунальное и сельское хозяйство.
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Преимущества решетчатых ступеней
Широкое применение лестничных конструкций с ячеистыми ступенями обусловлено высокими эксплуатационными характеристиками сварных металлических настилов. В числе главных преимуществ следует назвать:
- повышенные показатели механической прочности;
- износостойкость и пожаробезопасность;
- отсутствие деформации при высоких нагрузках;
- устойчивость к коррозийным процессам, негативным природным воздействиям, агрессивным средам и веществам;
- способность пропускать влагу, световые лучи, самоочищаться от снега и грязи;
- отсутствие среды для образования грибка, плесени, гнили;
- антискользящими свойствами (безопасностью в процессе эксплуатации и при монтаже);
- длительным эксплуатационным сроком.
Лестницы с решетчатыми ступенями отличаются простотой и высокой скоростью сборки, возможностью быстро осуществить демонтаж (при необходимости переноса на другой объект). Кроме практических качеств, металлические ячеистые конструкции отличаются высокими эстетическими свойствами.