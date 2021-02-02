Ступени из решетчатого настила – применение

Роман Иванов





В процессе производства решетчатых ступеней используют ячеистые конструкции (настилы) из полос черных металлов или стали разных марок (в том числе нержавеющей). Соединение поперечных и продольных элементов ступеней из решетчатого настила производится сварным методом.

Для повышения эксплуатационных качеств металл покрывают горячим цинком, что позволяет использовать лестницы под открытым небом или в условиях с повышенным содержанием агрессивных веществ.

Сфера использования

Решетчатые ступени применяются при сборке различных по типу и назначению лестниц (опоясывающих, с прямыми пролетами, витых). Надежные конструкции получили широкое применение в разных сферах человеческой деятельности:

энергетические предприятия (ГРЭС, ГЭС, ТЭЦ, систем элекроподачи и распределения);

добыча и переработка нефти, природных ресурсов;

дорожное, гражданское, военное, промышленное строительство;

обслуживание резервуаров, систем коммуникаций, хранилищ;

химические, промышленные, фармацевтические производственные предприятия;

коммунальное и сельское хозяйство.

Широкий ассортимент ступеней из нержавеющей стали https://www.perfolist.ru/produkt/stupeni/resh_nastil/ предлагает специализированный сайт компании, которая реализует изделия из металла от лучших в России производителей. В каталоге представлены все виды существующих типоразмеров, возможно изготовление изделий в соответствии с техническим заданием заказчика.

Преимущества решетчатых ступеней

Широкое применение лестничных конструкций с ячеистыми ступенями обусловлено высокими эксплуатационными характеристиками сварных металлических настилов. В числе главных преимуществ следует назвать:

повышенные показатели механической прочности;

износостойкость и пожаробезопасность;

отсутствие деформации при высоких нагрузках;

устойчивость к коррозийным процессам, негативным природным воздействиям, агрессивным средам и веществам;

способность пропускать влагу, световые лучи, самоочищаться от снега и грязи;

отсутствие среды для образования грибка, плесени, гнили;

антискользящими свойствами (безопасностью в процессе эксплуатации и при монтаже);

длительным эксплуатационным сроком.

Лестницы с решетчатыми ступенями отличаются простотой и высокой скоростью сборки, возможностью быстро осуществить демонтаж (при необходимости переноса на другой объект). Кроме практических качеств, металлические ячеистые конструкции отличаются высокими эстетическими свойствами.