Торговля Форекс на новостях - насколько она актуальна

Роман Иванов





Трейдинг на новостях многие считают одним из самых примитивных способов торговли. Популярность его легко объяснима тем, что таким образом можно получить прибыль достаточно оперативно, практически ничем не рискуя. Данная тема востребована на протяжении многих лет, а потому тому, кто только начинает свою работу в сфере трейдинга, стоит узнать о ней более подробно.

В первую очередь следует уяснить тот факт, что на рынках далеко не все новости являются интересными. Те сведения, которые могут оказать существенное влияние на экономическую ситуацию, - это то, что имеет значение. Все новости из числа тех, что можно использовать в данной сфере, делятся на плановые и внезапные.

К категории внезапных новостей относятся события, которые в принципе спрогнозировать очень сложно. Опытные трейдеры считают, что торговать в этом случае не рекомендуется, более разумным решением является полный игнор подобных сведений, так как их непредсказуемость - это всё-таки риск.

В то же время с плановыми новостями ситуация обстоит совершенно иначе. После того как они обнародуются, прогнозирование ведётся гораздо лучше и проще, а потому именно на эту информацию стоит обратить пристальное внимание. Для этой цели сегодня используются специальные графики, с помощью которых можно отслеживать экономические новости во всём мире, ориентируясь на дату их выхода, более точно данную теорию вы можете проверить здесь.

К числу плановых новостей относятся:

изменения процентных ставок ведущими банковскими организациями;

показатели инфляции;

индексы активности бизнеса;

статистика по производству и внешнему валовому продукту;

решения, которые непосредственно относятся к изменениям в экономике конкретной страны. В то же время на рынке Форекс имеют значение не только экономические, но и политические новости.

Тот, кто планирует торговать в этом направлении максимально эффективно, должен ориентироваться на интенсивность реакции рынка, учитывать направление котировок и длительность реакции. Последние, как правило, считаются краткосрочными, хотя в отдельных ситуациях могут оказывать на состояние рынка к довольно ощутительное воздействие на протяжении длительного времени.

Как правильно вести торговлю на новостях

Ответом на этот вопрос станет определённый алгоритм действий, который пригодится любому начинающему трейдеру. В первую очередь необходимо выбрать несколько актуальных новостей, а лучше для начала ограничиться одной из них. После этого можно прогнозировать направление движения цены относительно полученной информации. Таким образом можно понять, в какой именно момент изменится соотношение между выбранными валютами в паре. Далее остается только открыть сделку, учитывая результат полученного анализа и установив параметры TP и SL.

Дополнительной рекомендацией начинающему трейдеру может стать осторожность - ни в коем случае не рекомендуется открывать сделки до того момента, как новость будет опубликована. Пытаться что-то угадывать заблаговременно явно не стоит, достаточно просто внимательно контролировать изменения цен и следовать за ними.