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У Зеленского есть вопрос к Байдену: почему Украина до сих пор не в НАТО

У Зеленского есть вопрос к Байдену: почему Украина до сих пор не в НАТО
Президент Владимир Зеленский рассчитывает на новый этап развития отношений между Украиной и США после инаугурации Джо Байдена. При этом у Зеленского есть вопрос к Байдену относительно членства Украины в НАТО.

Об этом президент Украины заявил в интервью программе Axios, передает "Голос Америки".

Зеленский рассчитывает, что Байден и США помогут Украине завершить войну на Донбассе.
"Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе. Для нас это важно, потому что безопасность в Европе - это о нас. На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма", - заявил президент.

При этом он добавил, что Украина хочет быть равноправным членом НАТО.

"Это один из важнейших вопросов безопасности - той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - отметил Зеленский.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info
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