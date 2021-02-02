«Учителем года России – 2020» стал педагог из Ростовской области

Анастасия Иванова

В Волгограде на площадке Нового экспериментального театра названо имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Им стал учитель учитель математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Гуров Михаил Николаевич (Ростовская область).

Победитель был определён в ходе финального испытания для призёров конкурса. Оно прошло в режиме пресс-конференции: участники отвечали на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

Выступая на церемонии награждения победителей конкурса, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поблагодарил всех педагогов страны.

«Я хотел бы сказать всем учителям нашей страны огромное спасибо. Спасибо за то, что в непростое время никто не прерывал образовательный процесс, все были со своими учениками. Это очень важно, и многие по-новому посмотрели на учителя, осознали, как много значит учитель для нас. Огромное вам спасибо!», – сказал Сергей Кравцов.

Министр отметил, что «задача учителя – не просто передача знаний, это воспитание, общение, развитие детей».

«От вас зависит будущее нашей страны, от вас зависит будущее России. Надеюсь, что мы с вами будем обсуждать в течение года все вопросы сферы образования, нам нужно ваше мнение, ваши советы – как улучшить работу педагога, повысить престиж профессии, мы максимально будем делать всё, для того чтобы повышать статус учителя», – подчеркнул глава Минпросвещения России.

Сергей Кравцов также сообщил, что победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» станет Советником Министра просвещения на общественных началах.

Имя Учителя года России – 2020 во время торжественной церемонии назвал председатель Большого жюри, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

«Мне выпала большая честь уже 25 лет возглавлять конкурс «Учитель года России» и около 30 лет быть членом жюри. Менялись времена, поколения, экономика, страна, но учительство «держало» страну, неизменно служило высокой цели», – сказал он.

Виктор Садовничий заметил, что «учитель всегда был скрепой российского государства». Председатель Большого жюри особо отметил продемонстрированный во время конкурсных испытаний опыт работы финалистов «Учителя года России – 2020».

«Это люди, у которых есть не только глубокие знания, владение современными методами, но и душа, которая объединилась с мастерством», – резюмировал ректор МГУ.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».