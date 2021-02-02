Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » «Учителем года России – 2020» стал педагог из Ростовской области

«Учителем года России – 2020» стал педагог из Ростовской области

«Учителем года России – 2020» стал педагог из Ростовской области

В Волгограде на площадке Нового экспериментального театра названо имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Им стал учитель учитель математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Гуров Михаил Николаевич (Ростовская область).

Победитель был определён в ходе финального испытания для призёров конкурса. Оно прошло в режиме пресс-конференции: участники отвечали на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов.

Выступая на церемонии награждения победителей конкурса, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов поблагодарил всех педагогов страны.

«Я хотел бы сказать всем учителям нашей страны огромное спасибо. Спасибо за то, что в непростое время никто не прерывал образовательный процесс, все были со своими учениками. Это очень важно, и многие по-новому посмотрели на учителя, осознали, как много значит учитель для нас. Огромное вам спасибо!», – сказал Сергей Кравцов.

Министр отметил, что «задача учителя – не просто передача знаний, это воспитание, общение, развитие детей».

«От вас зависит будущее нашей страны, от вас зависит будущее России. Надеюсь, что мы с вами будем обсуждать в течение года все вопросы сферы образования, нам нужно ваше мнение, ваши советы – как улучшить работу педагога, повысить престиж профессии, мы максимально будем делать всё, для того чтобы повышать статус учителя», – подчеркнул глава Минпросвещения России.

Сергей Кравцов также сообщил, что победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» станет Советником Министра просвещения на общественных началах.

Имя Учителя года России – 2020 во время торжественной церемонии назвал председатель Большого жюри, ректор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий.

«Мне выпала большая честь уже 25 лет возглавлять конкурс «Учитель года России» и около 30 лет быть членом жюри. Менялись времена, поколения, экономика, страна, но учительство «держало» страну, неизменно служило высокой цели», – сказал он.

Виктор Садовничий заметил, что «учитель всегда был скрепой российского государства». Председатель Большого жюри особо отметил продемонстрированный во время конкурсных испытаний опыт работы финалистов «Учителя года России – 2020».

«Это люди, у которых есть не только глубокие знания, владение современными методами, но и душа, которая объединилась с мастерством», – резюмировал ректор МГУ.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

# Общество
По материалам: edu.ru
Заказать крауд

Последние новости

Молдавская полиция пугает приднестровских водителей — Тирасполь
Молдавская полиция пугает приднестровских водителей — Тирасполь
Сергей Кравцов стал сопредседателем оргкомитета Всемирного конгресса школьных учителей истории
Сергей Кравцов стал сопредседателем оргкомитета Всемирного конгресса
«Учителем года России – 2020» стал педагог из Ростовской области
«Учителем года России – 2020» стал педагог из Ростовской области
Завершился прием заявок на участие в профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты»
Завершился прием заявок на участие в профессиональном конкурсе
Самый маленький хамелеон в мире едва достигает двух сантиметров в длину
Самый маленький хамелеон в мире едва достигает двух сантиметров в
Приемный сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким снимком в соцсетях
Приемный сын Николь Кидман и Тома Круза поделился редким снимком в
В Германии предложили арестовать европейские активы российских олигархов
В Германии предложили арестовать европейские активы российских
Денис Пушилин почтил память Моторолы в день его рождения
Денис Пушилин почтил память Моторолы в день его рождения
Платье принцессы и карета из воздушных шаров: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт отметили трехлетие дочери
Платье принцессы и карета из воздушных шаров: Кайли Дженнер и Трэвис
ФСИН: Навальный допустил более 50 нарушений во время условного срока
ФСИН: Навальный допустил более 50 нарушений во время условного срока
Мужчина с каким именем будет самым верным мужем
Мужчина с каким именем будет самым верным мужем
Соратники Порошенко инициируют увеличение расходов на субсидии
Соратники Порошенко инициируют увеличение расходов на субсидии

Топ на сегодня

Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Посол Франции анонсировал визит Макрона в Украину
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается
В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады
Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных программ
Япония выделит Афганистану $ 122,2 млн на поддержку гуманитарных

Еще по теме

Определены призеры конкурса «Учитель года России – 2020»
Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
Волгоградская область примет заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020»
На конкурсе «Учитель года России – 2020» стартовали «Уроки»