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Учителя технологии повысят квалификацию в Доме научной коллаборации в Елабуге

Учителя технологии повысят квалификацию в Доме научной коллаборации в Елабуге

В Доме научной коллаборации (ДНК) в Елабуге за год смогут повысить мастерство более ста педагогов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.

«На базе ДНК организованы курсы повышения квалификации для учителей технологии», – уточняется в информационном релизе.
 
ДНК в Елабуге был открыт в 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Здесь проводятся занятия для школьников: ученики 5–9-х классов осваивают программы «Шахматная азбука», «Робототехника», «3D-моделирование и инженерная графика», «Промышленный дизайн: скетчинг и моделирование».

Для старшеклассников занятия ведутся по двум направлениям: «Основы мехатроники и микроэлектроники» и «Разработка приложений в "1С Предприятие 8"».
 

 

# Общество
По материалам: edu.ru
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