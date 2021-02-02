Учителя технологии повысят квалификацию в Доме научной коллаборации в Елабуге

Анастасия Иванова

В Доме научной коллаборации (ДНК) в Елабуге за год смогут повысить мастерство более ста педагогов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Татарстан.

«На базе ДНК организованы курсы повышения квалификации для учителей технологии», – уточняется в информационном релизе.



ДНК в Елабуге был открыт в 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Здесь проводятся занятия для школьников: ученики 5–9-х классов осваивают программы «Шахматная азбука», «Робототехника», «3D-моделирование и инженерная графика», «Промышленный дизайн: скетчинг и моделирование».

Для старшеклассников занятия ведутся по двум направлениям: «Основы мехатроники и микроэлектроники» и «Разработка приложений в "1С Предприятие 8"».

