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Украина не добивается статуса особого партнера США — Кулеба

Украина не добивается статуса особого партнера США — Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что пока никаких официальных переговоров о получении Украиной статуса особого союзника США вне рамок НАТО не ведется.

Об этом глава украинской дипломатии сообщил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV, куда он пришел после своего телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Кулеба пояснил, что его заявление вызвано тем, что данная тема стала предметом оживленных переговоров в соцсетях и на разных экспертных форумах.

Министр подчеркнул, что у Украины есть «четкая цель» — полноценное членство в НАТО, для чего нужно получить от руководства Альянса необходимый План действий, и «двигаться этим путем».

«Мы не отбрасываем возможности любых других статусов и форматов, если они действительно имеют добавочную стоимость, а заниматься фетишизацией разных статусов, просто „дайте очередной статус“ — это лишнее», — сказал глава МИД.

Данное утверждение выглядит довольно странно, поскольку противоречит тому, что тот же Кулеба заявил после разговора с госсекретарем Блинкеном.

Напомним, что по итогам данной беседы украинский министр с восторгом заявил о том, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном «начинается новый день», и стратегическое партнерство между странами станет «более амбициозным».

Таким образом Дмитрий Кулеба сам же дал повод для активного всплеска обсуждения этого вопроса в соцсетях, а уже через несколько часов включил «задний ход».

Впрочем, есть все основания полагать, что украинская тематика во внешнеполитической повестке США при новой администрации и в самом деле усилится.

Как сообщало ИА Newstes, накануне стало известно о том, что США рассматривают возможность вступления в «нормандский формат». Новая администрация Белого дома полагает, что это может ускорить разрешение конфликта на Донбассе.

# Политика
По материалам: eadaily.com
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