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Укрэнерго объяснила импорт электроэнергии из России

Укрэнерго объяснила импорт электроэнергии из России
Частные компании возобновили импорт электроэнергии из России после того, как утратило силу постановление НКРЭКУ от 4 апреля прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В компании отметили, что в соответствии с законом О рынке электроэнергии на сегодня нет оснований для ограничения импорта электроэнергии из РФ. Согласно закону, Оператор системы передачи должен предлагать участникам рынка на аукционах всю доступную пропускную способность межгосударственных связей.

"Согласно ч.9 ст.38 закона, ограничения коммерческих обменов (импорта/экспорта электроэнергии) могут применяться только в аварийных ситуациях, а согласно ч.12 ст.38 ОСП имеет право ограничивать доступную пропускную способность исключительно в случаях нарушения операционной безопасности энергосистемы", - говорится в сообщении.
"Поэтому с 1 января 2021 утратили силу положения постановления НКРЭКУ №766 от 08.04.2020 г., которыми было отменено результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году", - добавили в компании.

"Также отмечаем, что графики импорта/экспорта всегда соглашаются лишь в тех объемах, которые позволяют гарантировать соблюдение границ операционной безопасности энергосистемы, в том числе и наличие необходимого объема резервов для балансировки энергосистемы (ст.38 Закона)", - подчеркнули в пресс-службе.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info
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