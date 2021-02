Умер 57-летний сценарист "Симпсонов" Марк Уилмор

Вадим Карасев

В возрасте 57 лет умер один из создателей комедийного мультсериала "Симпсоны" Марк Уилмор. Он долгое время боролся с коронавирусом и другими хроническими заболеваниями, рассказал его брат комик Ларри Уилмор в Twitter.

Мужчина добавил, что знал умершего как доброго, нежного, забавного человека. Многие подписчики согласились с ним и принесли свои соболезнования.

My sweet sweet brother, Marc Edward Wilmore, passed away last night while battling COVID and other conditions that have had him in pain for many years. My brother was the kindest, gentlest, funniest, lion of an angel I’ve ever known. I love you little brother. pic.twitter.com/Zhcg1U4Evr

— Larry Wilmore (@larrywilmore) February 1, 2021

Уилмор был сценаристом "Симпсонов" с 2002 года и даже получил награду Emmy за работу в качестве продюсера одного из эпизодов сериала — "Eternal moonshine of the Simpson Mind". Также он работал над сценарием сериала "F Is for Family" и являлся его исполнительным продюсером.

