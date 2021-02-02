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В Башкирии определены победители полилингвальной олимпиады школьников

В Башкирии определены победители полилингвальной олимпиады школьников

100 школьников Республики Башкортостан приняли участие в полилингвальной олимпиаде IDEL на кубок региона, сообщает Министерство образования и науки Республики Башкортостан.  

Обучающихся с 5-го по 11-й класс состязались между собой в знании  родных (башкирского, русского, татарского) и иностранных (английского, немецкого, турецкого) языков.

На очном этапе участники подготовили и защищали проектную работу о культуре и достопримечательностях Республики Башкортостан на родных и иностранных языках, принимали участие в ток-шоу.

Жюри, состоящее из учителей общеобразовательных организаций, преподавателей вузов и носителей языков, оценивало работу финалистов по таким критериям, как участие в командной работе при подготовке общего проекта, уровень владения родным и иностранными языками во время презентации проекта, языковая компетентность на этапе живого общения.

Абсолютными победителями признаны обучающиеся полилингвальной многопрофильной школы  № 44 города Уфы, лицея № 6 города Уфы, Башкирской гимназии-интерната № 2 им. А. Валиди Республики Башкортостан. Им вручены путевки в мультиязычный лагерь в России.

Следующие по рейтинговой таблице девять призеров получили сертификаты для прохождения курсов английского языка в МГИМО. Еще восемь призеров стали  обладателями сертификатов на сдачу международного Кембриджского экзамена по английскому языку. Кроме этого, шесть активных финалистов получили учебные пособия для изучения иностранного языка.

 

# Общество
По материалам: edu.ru
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