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В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся новыми образовательными технологиями

В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся новыми образовательными технологиями

В феврале на онлайн-семинарах представители образовательных организаций Москвы поделятся новыми эффективными технологиями и инструментами организации образовательного процесса в школе, сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

Освоить новые технологии организации учебного процесса и взаимодействия с обучающимся, исходя из его психологического портрета, можно будет 17 февраля на онлайн-семинаре «Психологический портрет ученика академического класса: индивидуализация сопровождения учебно-исследовательской деятельности». Своими механизмами формирования психолого-педагогического сопровождения у старшеклассников поделится управленческая команда школы № 1553 имени В.И. Вернадского.

19 февраля можно будет изучить опыт школы № 2036, касающийся вопросов организации образовательной деятельности в спортивных классах. Участники семинара получат образцы нормативных документов, узнают об особенностях составления расписания уроков, организации удаленного взаимодействия с обучающимися, а также освоят алгоритмы создания спортивных классов.

24 февраля состоится онлайн-семинар «Инженерный класс в московской школе. Реализация проектной и исследовательской деятельности». Практическим опытом в области создания проектного офиса в рамках городского проекта «Инженерный класс» поделятся представители московской школы № 1324. Участники семинара обсудят с учеником инженерного класса тему создания портфолио будущего инженера.

В проекте «Взаимообучение московских школ», который реализуется на базе Московского центра развития кадрового потенциала образования, принимают участие свыше 30 тысяч человек со всей России.

# Общество
По материалам: edu.ru
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