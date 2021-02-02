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В Германии предложили арестовать европейские активы российских олигархов

В Германии предложили арестовать европейские активы российских олигархов

Член комитета бундестага по внешнеполитическим вопросам Юрген Триттин предложил арестовать активы отдельных российских олигархов в Европе, а не распространять санкции на всю страну. Об этом сообщает DW.

По мнению парламентария, информация о коррупции среди представителей российской элиты не должна быть оставлена без внимания, особенно это касается тех, кто выводит большую часть средств, нажитых нечестным путем, в страны Евросоюза. При этом санкции в отношении всей России немецкий депутат считает бесполезными, поскольку они влияют на жизнь обычных людей, и так страдающих от преступлений со стороны элиты.

Ранее, как писал Ruposters, минэкономики Германии раскрыло размер замороженных активов россиян в Европе. Как выяснилось, за 6 лет санкций было заблокировано имущество лишь на €1,8 млн, в то время как немецкий бизнес от разрыва связей с Россией потерял миллиарды евро.

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По материалам: uposters.ru
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