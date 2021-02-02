В Хабаровском крае проходит конкурс детского творчества

Влада Некрасова

С 1 февраля по 3 марта в Хабаровском крае пройдет конкурс детского творчества «Бережем планету вместе».

«Его цель – формирование экологической культуры подрастающего поколения средствами изобразительного искусства и путем активизации творческой инициативы по сохранению окружающей среды», – сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Конкурс объединит детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, победители будут определены в различных возрастных категориях.

Ребята могут представить свои работы в одной из двух номинаций – «Литературное творчество» (экологическая сказка или эссе «Сохраним природу потомкам») и «Изобразительное творчество».

Работы принимаются до 17 февраля.

