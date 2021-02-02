В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»

Лидия Мартынова

В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования и науки Хабаровского края Викторию Хлебникову.

Центры будут созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«В 2021 году будут открыты еще 25 центров естественно-научной и технологической направленностей в 12 районах. Центры – это возможность учащихся получить качественное современное образование с использованием высокотехнологичного оборудования и высокооснащенных ученико-мест, ресурсов детского технопарка «Кванториум», – сказала Хлебникова.

В прошлом году в сельских школах Хабаровского края открыли 42 центра «Точка роста», в настоящее время в регионе их 66.

«Точки роста» – это специализированные центры цифрового и гуманитарного образования, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.