В Курганской области запускают онлайн-проект по подготовке к ЕГЭ

Влада Некрасова

В Курганской области запускают онлайн-проект «На все 100» по подготовке к Единому государственному экзамену, сообщает Департамент образования и науки Курганской области.

Старт проекту будет дан 4 февраля в официальной группе департамента в соцсети «ВКонтакте», а также на «YouTube-канале».

«Новый проект будет включать в себя 11 онлайн-встреч с экспертами предметных комиссий, которые проверяют экзаменационные работы выпускников. Они пройдут по всем учебным предметам. Надеюсь, такой формат подготовки к ЕГЭ понравится не только выпускникам, но и 10-классникам, а также родителям и педагогам, которые заинтересованы в успешной сдаче экзаменов школьниками. Кроме того, онлайн-формат позволит экспертам в прямом эфире ответить на все вопросы ребят, которые они зададут в чате», – отметил директор Департамента образования и науки региона Андрей Кочеров.

Он также добавил, что к проекту благодаря выходу в интернет сможет присоединиться максимальное число слушателей, причем не только из Курганской области, но и других регионов страны.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.