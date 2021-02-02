В Латвии призвали к бойкоту оператора, отключившего российские телеканалы

Влада Некрасова

Партия «Русский союз Латвии» призывает жителей страны бойкотировать крупнейший кабельный оператор Tet, который принял решение отключить ретрансляцию ряда российских телеканалов, заявил сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов.

Ранее компания Tet сообщила, что прекратит ретрансляцию крупнейших российских телеканалов — ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс». Ретрансляция прекращена с 1 февраля. Вместо перечисленных каналов зрителям будут предложены другие, компания объявила, что также продолжает поиск каналов, которые можно добавить в пакет.

«Нет — ТЕТу, да — интернету!» Это наш новый девиз. РСЛ призывает к бойкоту компании Теt, которая под надуманными ложными предлогами лишила своих клиентов ключевых качественных русскоязычных каналов, предложив вместо них информационный мусор. Мы убеждены, что это сделано не из-за связи каналов с санкциями против России и не с наличием госпропаганды в содержании этого ТВ. Если бы виной были санкции и пропаганда, то эти российские каналы отключили бы по всему миру. Но этого не происходит. Отключают их только в Латвии в качестве еще одного шага по маргинализации и ассимиляции русскоязычного населения страны», — сказал Митрофанов.

По его словам, аудитория отключенных телеканалов не перейдет на латышским СМИ.

«Присутствует безумный расчет на то, что русские перейдут на латышские СМИ и будут смотреть ТВ на латышском, или в худшем случае — на украинском или английском языках. В реальность этого не произойдет. Русские Латвии уйдут в интернет. Но не все. В сельской местности и в малых городах зачастую именно ТЕТ сохраняет нездоровую монополию на услуги телекоммуникации. Не смогут уйти от ТЕТа и наиболее бедные и пожилые люди. По отношению к ним уничтожение русскоязычных каналов выглядит бессмысленной жестокостью, бесконечной местью. Это проявление глупости и аморальности латышской политической элиты, навязывающей все новые и новые ограничения на использования русского языка в Латвии», — сказал Митрофанов.

Tet — крупнейший оператор кабельного ТВ в Латвии, 51% акций компании принадлежит государству.