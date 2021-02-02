В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами

Анастасия Иванова

В Амстердаме заканчивается судебный процесс над четырьмя иранцами, обвиняемых в заговоре с целью взрыва ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана (NCRI).

NCRI — это зарубежная иранская эмигрантская организация, выступающая за свержение нынешнего правительства в Иране и смену исламского режима. Ее ядром является боевая левая организация «Моджахедин-э Халк» (Организация моджахедов иранского народа, МЕК). В период с 1970 по 1976 год боровшиеся с шахским режимом в Иране боевики MEK убили шесть американских служащих в Иране, а в 1970 году пытались убить посла США в этой стране. Первоначально MEK поддержала Исламскую революцию 1979 года в Иране, но через некоторое вступила в жестокую борьбу с революционным клерикальным режим аятоллы Хомейни.

MEK ведет свои боевые операции против иранских властей из-за рубежа, в основном из Ирака. Боевики MEK проходят вооруженную подготовку в центрах Организации освобождения Палестины (ООП) и других арабских левых группировках.

До 2009 года Евросоюз и США официально считали MEK террористической организацией. Но после вторжения США в Ирак в 2003 году принцип «враг моего врага» привел к сотрудничеству американцев с МЕК. К 2006 году американские военные открыто сотрудничали с силами MEK в Ираке, а в 2012 году группа была исключена из списка иностранных террористических организаций Госдепартамента США. Сегодня MEK пользуется открытой защитой со стороны ЕС и США.

Таким образом, мероприятие одной террористической организации пытались атаковать другие террористы.

Аресты иранцев, пытавшихся атаковать мероприятие MEK в Париже, были произведены после сложного расследования, проведенного несколькими европейскими спецслужбами. Об этом объявил министр внутренних дел Бельгии Ян Жамбон.

Операция против подозреваемых в терроризме началась в субботу, 30 июня 2018 года, когда бойцы бельгийского спецназа остановили автомобиль Mercedes в Брюсселе. В машине находилась бельгийская супружеская пара иранского происхождения Амир Саадуни, 38 лет, и Насиме Наами, 33 года. По данным Министерства внутренних дел Бельгии, у Наани в ее дамской сумочке было найдено 500 граммов взрывчатого вещества триацетона трипероксида (ТАТФ) и детонатор.

На следующий день, 1 июля, немецкая полиция арестовала Ассадоллу Асади — иранского дипломата, работавшего в посольстве Ирана в Вене, Австрия. По имеющимся данным, иранский дипломат возвращался на арендованном автомобиле из Баварии в Австрию. В тот же день был арестован властями Франции и четвертый заговорщик.

На суде обвинение утверждает, что на встрече в некоем месте в ресторане Pizza Hut «дипломат» Асади передал своим агентам — Саадуни и Наами сумку с 500 граммов взрывчатки, флешку с инструкциями по созданию бомбы, новый сотовый телефон и £16 тыс наличными. Затем эти двое членов шпионской сети собрали бомбу, поместили ее в сумку с туалетными принадлежностями и передали четвертому члену шпионской ячейки — Мехрдаду Арефани, которому было поручено пронести ее в конференц-зале NCRI. Однако немецкие и бельгийские спецслужбы сорвали заговор. Сделали они якобы это по наводки израильской разведки.

Публикации в израильских СМИ утверждают, что заговор иранских бомбистов раскрыла израильская Моссад. Агенты Моссад обнаружили местонахождение нескольких подозреваемых. Затем Моссад снабдил Германию, Бельгию и Францию разведданными, которые привели к арестам некоторых из этих подозреваемых. Казалось, 4 июля 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что Израиль сыграл определенную роль в срыве предполагаемого теракта в Париже.

По следам событий министр внутренних дел Бельгии Жамбон похвалил разведку, службу безопасности и правоохранительные органы своей страны за предотвращение заговора иранских «бомбистов» в Париже. Однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг подобного рода заявление как «фальшивую новость» и назвал случившееся «зловещим заговором под ложным флагом».

В ответ представители «европейской общественности» — бывшие министры иностранных дел и внутренних дел Великобритании, Франции, Германии и Италии, бывший премьер-министр и президент Румынии, а также действующие министры из Польши, Литвы, Словакии, Финляндии и Исландии в совместном заявлении призвали ЕС «объявить Министерство разведки Ирана и КСИР террористическими организациями».

В новом отчете судебного процесса приводятся новые доказательства, изобличающие иранских государственных террористов. В частности, утверждается, что контрразведывательные службы внимательно изучили «записную книжку с зеленой обложкой», найденную в машине, за рулем которой был Асади во время его ареста в Германии. В записной книжке записи якобы определяют 289 мест для возможной агентурной встречи в 11 европейских странах — Германии, Франции, Италии, Голландии, Швеции, Бельгии, Швейцарии, Венгрии, Чехии и Люксембурге.

Согласно отчету, места из записной книжки Асади — это парки, пешеходные маршруты, туристические объекты, рестораны, отели и магазины розничной торговли. Из 289 перечисленных точек — 86 были местами на природе и различными местами посещения, 53 — магазинами, 45 — ресторанами и 23 — отелями. Очевидно, в этих местах Асади встречался с иранскими агентами, действовавшими в Европе. По-видимому, делают вывод комментаторы, Иран имеет обширную разведывательную сеть в Европе и она может быть задействована для террористических актов против находящихся в эмиграции противников режима аятолл.

Ожидается, что судья в голландском городе Антверпен вынесет приговор иранцам в четверг на этой неделе. В случае признания виновным Асади грозит 20 лет тюрьмы. Остальным трем иранцам — от 10 до 15 лет тюрьмы.