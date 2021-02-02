Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами

В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами

В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами

В Амстердаме заканчивается судебный процесс над четырьмя иранцами, обвиняемых в заговоре с целью взрыва ежегодной конференции Национального совета сопротивления Ирана (NCRI).

NCRI — это зарубежная иранская эмигрантская организация, выступающая за свержение нынешнего правительства в Иране и смену исламского режима. Ее ядром является боевая левая организация «Моджахедин-э Халк» (Организация моджахедов иранского народа, МЕК). В период с 1970 по 1976 год боровшиеся с шахским режимом в Иране боевики MEK убили шесть американских служащих в Иране, а в 1970 году пытались убить посла США в этой стране. Первоначально MEK поддержала Исламскую революцию 1979 года в Иране, но через некоторое вступила в жестокую борьбу с революционным клерикальным режим аятоллы Хомейни.

MEK ведет свои боевые операции против иранских властей из-за рубежа, в основном из Ирака. Боевики MEK проходят вооруженную подготовку в центрах Организации освобождения Палестины (ООП) и других арабских левых группировках.

До 2009 года Евросоюз и США официально считали MEK террористической организацией. Но после вторжения США в Ирак в 2003 году принцип «враг моего врага» привел к сотрудничеству американцев с МЕК. К 2006 году американские военные открыто сотрудничали с силами MEK в Ираке, а в 2012 году группа была исключена из списка иностранных террористических организаций Госдепартамента США. Сегодня MEK пользуется открытой защитой со стороны ЕС и США.

Таким образом, мероприятие одной террористической организации пытались атаковать другие террористы.

Аресты иранцев, пытавшихся атаковать мероприятие MEK в Париже, были произведены после сложного расследования, проведенного несколькими европейскими спецслужбами. Об этом объявил министр внутренних дел Бельгии Ян Жамбон.

Операция против подозреваемых в терроризме началась в субботу, 30 июня 2018 года, когда бойцы бельгийского спецназа остановили автомобиль Mercedes в Брюсселе. В машине находилась бельгийская супружеская пара иранского происхождения Амир Саадуни, 38 лет, и Насиме Наами, 33 года. По данным Министерства внутренних дел Бельгии, у Наани в ее дамской сумочке было найдено 500 граммов взрывчатого вещества триацетона трипероксида (ТАТФ) и детонатор.

На следующий день, 1 июля, немецкая полиция арестовала Ассадоллу Асади — иранского дипломата, работавшего в посольстве Ирана в Вене, Австрия. По имеющимся данным, иранский дипломат возвращался на арендованном автомобиле из Баварии в Австрию. В тот же день был арестован властями Франции и четвертый заговорщик.

На суде обвинение утверждает, что на встрече в некоем месте в ресторане Pizza Hut «дипломат» Асади передал своим агентам — Саадуни и Наами сумку с 500 граммов взрывчатки, флешку с инструкциями по созданию бомбы, новый сотовый телефон и £16 тыс наличными. Затем эти двое членов шпионской сети собрали бомбу, поместили ее в сумку с туалетными принадлежностями и передали четвертому члену шпионской ячейки — Мехрдаду Арефани, которому было поручено пронести ее в конференц-зале NCRI. Однако немецкие и бельгийские спецслужбы сорвали заговор. Сделали они якобы это по наводки израильской разведки.

Публикации в израильских СМИ утверждают, что заговор иранских бомбистов раскрыла израильская Моссад. Агенты Моссад обнаружили местонахождение нескольких подозреваемых. Затем Моссад снабдил Германию, Бельгию и Францию разведданными, которые привели к арестам некоторых из этих подозреваемых. Казалось, 4 июля 2018 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул, что Израиль сыграл определенную роль в срыве предполагаемого теракта в Париже.

По следам событий министр внутренних дел Бельгии Жамбон похвалил разведку, службу безопасности и правоохранительные органы своей страны за предотвращение заговора иранских «бомбистов» в Париже. Однако министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отверг подобного рода заявление как «фальшивую новость» и назвал случившееся «зловещим заговором под ложным флагом».

В ответ представители «европейской общественности» — бывшие министры иностранных дел и внутренних дел Великобритании, Франции, Германии и Италии, бывший премьер-министр и президент Румынии, а также действующие министры из Польши, Литвы, Словакии, Финляндии и Исландии в совместном заявлении призвали ЕС «объявить Министерство разведки Ирана и КСИР террористическими организациями».

В новом отчете судебного процесса приводятся новые доказательства, изобличающие иранских государственных террористов. В частности, утверждается, что контрразведывательные службы внимательно изучили «записную книжку с зеленой обложкой», найденную в машине, за рулем которой был Асади во время его ареста в Германии. В записной книжке записи якобы определяют 289 мест для возможной агентурной встречи в 11 европейских странах — Германии, Франции, Италии, Голландии, Швеции, Бельгии, Швейцарии, Венгрии, Чехии и Люксембурге.

Согласно отчету, места из записной книжки Асади — это парки, пешеходные маршруты, туристические объекты, рестораны, отели и магазины розничной торговли. Из 289 перечисленных точек — 86 были местами на природе и различными местами посещения, 53 — магазинами, 45 — ресторанами и 23 — отелями. Очевидно, в этих местах Асади встречался с иранскими агентами, действовавшими в Европе. По-видимому, делают вывод комментаторы, Иран имеет обширную разведывательную сеть в Европе и она может быть задействована для террористических актов против находящихся в эмиграции противников режима аятолл.

Ожидается, что судья в голландском городе Антверпен вынесет приговор иранцам в четверг на этой неделе. В случае признания виновным Асади грозит 20 лет тюрьмы. Остальным трем иранцам — от 10 до 15 лет тюрьмы.

# Политика
По материалам: eadaily.com
Заказать крауд

Последние новости

В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами
В Нидерландах завершается судебный процесс над иранскими шпионами
Прокурор напомнила Навальному: он единственный россиянин, осужденный дважды условно
Прокурор напомнила Навальному: он единственный россиянин, осужденный
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото
Дэвид Бекхэм с дочерью Харпер на прогулке в Майами: новое фото
"Синдром бедности": Бородина осудила россиян, получающих 20 тысяч рублей
"Синдром бедности": Бородина осудила россиян, получающих 20 тысяч
Nike выпустили кроссовки, которые можно надеть без помощи рук
Nike выпустили кроссовки, которые можно надеть без помощи рук
В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
В США высоко оценили стратегию Сербии по закупке вакцин
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Энергетике посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся новыми образовательными технологиями
В феврале на онлайн-семинарах представители школ Москвы поделятся
В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»
В Хабаровском крае в 2021 году создадут 25 центров «Точка роста»
По делу «телег» ФСБ могли арестовать родных пророссийского одессита
По делу «телег» ФСБ могли арестовать родных пророссийского одессита
Для Молдавии «ненадежный» Усатый опасней Додона — депутат
Для Молдавии «ненадежный» Усатый опасней Додона — депутат
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в России: "Главный метод властей — страх"
Надежда Толоконникова рассказала американскому Vogue о протестах в

Топ на сегодня

Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается в лечении
Раненый на Донбассе шахтер чувствует себя хорошо, но нуждается
В Томске откроются новые школы и детские сады
В Томске откроются новые школы и детские сады
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся совершенствования системы дистанционного образования
Владимир Путин поручил рассмотреть предложения, касающиеся
Иран запустил новейшую ракету-носитель
Иран запустил новейшую ракету-носитель
В России выросли цены на легковые автомобили
В России выросли цены на легковые автомобили

Еще по теме

СМИ сообщили, что самолет США вывез из Ирака боевиков ОМИН
«Свобода ждет за углом». Адвокат Трампа предрек «конец иранского режима»
Активисты иранской группировки ОМИН покинули "Лагерь Свободы" в Ираке
Число жертв акций протеста в Иране выросло до 12 человек