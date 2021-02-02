В Омской области пройдут соревнования для автомоделистов

Алексей Вольцев

В Омской области с 1 по 5 февраля проходят традиционные зимние соревнования по автомодельному спорту «Ледяной приз».

«В этом году 40 юных автомоделистов в возрасте от 10 до 18 лет будут состязаться с моделями – копиями аэросаней, сделанными строго по заводским чертежам оригинала и уменьшенными в масштабе, а также с гоночными аэромобилями, достигающими скорости 200–240 км/час на специальной ледяной площадке – кордодроме», – сообщает пресс-служба Министерства образования Омской области.

В соревнованиях принимают участие команды из Знаменского, Таврического, Тарского районов (Дом детского творчества Знаменского муниципального района, Центр дополнительного образования имени В.Ф. Бибиной Таврического района, Тарская станция юных техников) и города Омска (Омская областная станция юных техников, Дом юных техников им. Ю.А. Гагарина, Центр технического творчества «Мечта»).

Перед началом состязаний техническая комиссия оценит качество исполнения автомоделей, их масштабность, техническую грамотность изготовления, соответствие требованиям конкурса.

Главная цель каждого участника – проехать восемь кругов дистанции в 500 метров с наибольшей скоростью. Победители определяются как в личном, так и в командном первенстве.

Соревнования проходят в очном режиме с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований, для каждой команды определен свой график.