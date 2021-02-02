В программу поддержки камчатских медиков включат дополнительные меры

Алексей Вольцев

Программу поддержки медработников на Камчатке расширят. В неё могут включить такие меры, как ваучеры на отдых в регионе и скидочные карты в магазинах. Об этом рассказала инициатор программы, заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, сообщает её пресс-служба.

«Сегодня мы провели донастройку программы. Речь идёт не только об условиях труда врачей и медработников, но и о возможных мерах дополнительной социальной поддержки», — сказала депутат.

В качестве дополнительных мер поддержки предлагаются туристические ваучеры на всю семью на камчатские базы отдыха и социальные карты со скидками в торговых точках региона. Яровая предложила для расширения программы провести встречу с предпринимателями региона, она состоится 2 февраля. Дополненная программа должна заработать уже в этом месяце, отметила вице-спикер Госдумы.

Яровая рассказала о поддержке медиков на Камчатке в условиях COVID-19

Ирина Яровая инициировала программу поддержки медиков Камчатки в декабре. В её рамках организовано горячее питание для врачей и медперсонала ковид-госпиталей, работников скорой помощи и волонтёров, компенсация транспортных расходов для врачей и транспорт для выезда терапевтов к пациентам, а также для волонтёров, развозящих лекарства амбулаторным больным. Также по программе дети, лечившиеся в стационарах, и дети медработников получили новогодние подарки.