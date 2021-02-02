В России пандемия идет на спад: менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом

Анастасия Иванова

За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 16 643, до 3 884 730. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с Covid-19.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. Число выздоровевших возросло за сутки на 22 372 (всего 3 340 545 человек). Восемь дней количество вылечившихся превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших увеличилась до 86% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов за сутки возросло на 539 против 437 днем ранее, до 74 158.

РЕГИОНВыявленоНовыеАктивныеВыздоровелоУмерлоМосква93381017019561882462313569Санкт-Петербург3374421484939082336839851Московская область1948631053359121551173834Нижегородская область853634595628775912144Свердловская область711453255293637892063Ростовская область644373707608541522677Воронежская область589633714486528981579Красноярский край570473072068525892390Архангельская область51705240693744291477Иркутская область491882573649439571582Ханты-Мансийский АО48009171250844829672Хабаровский край45064268411640691257Челябинская область44380278989833686796Ульяновская область44134176302240482630Волгоградская область43821232137741825619Саратовская область43675240481338315547Мурманская область43478158203740613828Ставропольский край42936225348838510938Самарская область40903300247437599830Пермский край403662815602332991465Алтайский край393621782787353651210Омская область375901692118343801092Приморский край36760212808228142536Республика Коми3665513757835382695Республика Карелия36371231480731331233Ямало-Ненецкий автономный округ3574161329532065381Забайкальский край34642210140232766474Оренбургская область34401156331830596487Краснодарский край340441837358251801506Вологодская область33405281422128552632Пензенская область33149218652626238385Кировская область32726172501027448268Республика Крым32681138450527400776Новосибирская область325171321325299491243Ленинградская область31136219249328205438Республика Саха (Якутия)30834108235527988491Республика Бурятия30720151181728233670Псковская область296081151152817943137Кемеровская область2954299132027698524Тверская область29454191340225533519Брянская область29422170113428049239Тульская область292671691699265421026Тюменская область28507138155226707248Ярославская область28490183139626775319Томская область2842199255625598267Республика Дагестан28123821708251631252Белгородская область27791171228925121381Ивановская область27105167278523555765Орловская область27046162286723823356Курская область26632173292723329376Калужская область26287153208323986218Удмуртская Республика2575390298522254514Астраханская область24794164891015396488Республика Башкортостан24577165578418603190Калининградская область24449187260121630218Новгородская область24337145390420323110Владимирская область23792147216720931694Тамбовская область22848146168120892275Смоленская область22723179258719669467Рязанская область22118109172420162232Липецкая область21229147362117232376Республика Хакасия2049952110819002389Сахалинская область198478125241729726Амурская область1965187155917952140Республика Чувашия1963986103417711894Кабардино-Балкарская Республика189488695517662331Карачаево-Черкесская Республика177026516931595554Республика Калмыкия1756773160115708258Костромская область1713053288913943298Республика Татарстан1621785321412720283Республика Мордовия1619073237413677139Республика Алтай1546297214356134Республика Тыва154261299114247188Курганская область1542393163613568219Республика Северная Осетия — Алания1457161144713006118Республика Ингушетия1403135165612214161Республика Адыгея1312240175111250121Камчатский край123955413321097984Чеченская Республика10837229299800108Республика Марий Эл107504411959399156Севастополь9904996708834400Магаданская область788917343745690Еврейская автономная область4188103083773107Ненецкий автономный округ926139787Чукотский автономный округ63858576