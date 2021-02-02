В России пандемия идет на спад: менее 17 тыс. заразившихся коронавирусом
Сегодня, 11:50 Анастасия Иванова
За последние сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось на 16 643, до 3 884 730. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с Covid-19.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%. Число выздоровевших возросло за сутки на 22 372 (всего 3 340 545 человек). Восемь дней количество вылечившихся превышает число новых случаев заражения. Доля выздоровевших увеличилась до 86% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов за сутки возросло на 539 против 437 днем ранее, до 74 158.
РЕГИОН
Выявлено
Новые
Активные
Выздоровело
Умерло
Москва
933810
1701
95618
824623
13569
Санкт-Петербург
337442
1484
93908
233683
9851
Московская область
194863
1053
35912
155117
3834
Нижегородская область
85363
459
5628
77591
2144
Свердловская область
71145
325
5293
63789
2063
Ростовская область
64437
370
7608
54152
2677
Воронежская область
58963
371
4486
52898
1579
Красноярский край
57047
307
2068
52589
2390
Архангельская область
51705
240
6937
44291
477
Иркутская область
49188
257
3649
43957
1582
Ханты-Мансийский АО
48009
171
2508
44829
672
Хабаровский край
45064
268
4116
40691
257
Челябинская область
44380
278
9898
33686
796
Ульяновская область
44134
176
3022
40482
630
Волгоградская область
43821
232
1377
41825
619
Саратовская область
43675
240
4813
38315
547
Мурманская область
43478
158
2037
40613
828
Ставропольский край
42936
225
3488
38510
938
Самарская область
40903
300
2474
37599
830
Пермский край
40366
281
5602
33299
1465
Алтайский край
39362
178
2787
35365
1210
Омская область
37590
169
2118
34380
1092
Приморский край
36760
212
8082
28142
536
Республика Коми
36655
137
578
35382
695
Республика Карелия
36371
231
4807
31331
233
Ямало-Ненецкий автономный округ
35741
61
3295
32065
381
Забайкальский край
34642
210
1402
32766
474
Оренбургская область
34401
156
3318
30596
487
Краснодарский край
34044
183
7358
25180
1506
Вологодская область
33405
281
4221
28552
632
Пензенская область
33149
218
6526
26238
385
Кировская область
32726
172
5010
27448
268
Республика Крым
32681
138
4505
27400
776
Новосибирская область
32517
132
1325
29949
1243
Ленинградская область
31136
219
2493
28205
438
Республика Саха (Якутия)
30834
108
2355
27988
491
Республика Бурятия
30720
151
1817
28233
670
Псковская область
29608
115
11528
17943
137
Кемеровская область
29542
99
1320
27698
524
Тверская область
29454
191
3402
25533
519
Брянская область
29422
170
1134
28049
239
Тульская область
29267
169
1699
26542
1026
Тюменская область
28507
138
1552
26707
248
Ярославская область
28490
183
1396
26775
319
Томская область
28421
99
2556
25598
267
Республика Дагестан
28123
82
1708
25163
1252
Белгородская область
27791
171
2289
25121
381
Ивановская область
27105
167
2785
23555
765
Орловская область
27046
162
2867
23823
356
Курская область
26632
173
2927
23329
376
Калужская область
26287
153
2083
23986
218
Удмуртская Республика
25753
90
2985
22254
514
Астраханская область
24794
164
8910
15396
488
Республика Башкортостан
24577
165
5784
18603
190
Калининградская область
24449
187
2601
21630
218
Новгородская область
24337
145
3904
20323
110
Владимирская область
23792
147
2167
20931
694
Тамбовская область
22848
146
1681
20892
275
Смоленская область
22723
179
2587
19669
467
Рязанская область
22118
109
1724
20162
232
Липецкая область
21229
147
3621
17232
376
Республика Хакасия
20499
52
1108
19002
389
Сахалинская область
19847
81
2524
17297
26
Амурская область
19651
87
1559
17952
140
Республика Чувашия
19639
86
1034
17711
894
Кабардино-Балкарская Республика
18948
86
955
17662
331
Карачаево-Черкесская Республика
17702
65
1693
15955
54
Республика Калмыкия
17567
73
1601
15708
258
Костромская область
17130
53
2889
13943
298
Республика Татарстан
16217
85
3214
12720
283
Республика Мордовия
16190
73
2374
13677
139
Республика Алтай
15462
1
972
14356
134
Республика Тыва
15426
12
991
14247
188
Курганская область
15423
93
1636
13568
219
Республика Северная Осетия — Алания
14571
61
1447
13006
118
Республика Ингушетия
14031
35
1656
12214
161
Республика Адыгея
13122
40
1751
11250
121
Камчатский край
12395
54
1332
10979
84
Чеченская Республика
10837
22
929
9800
108
Республика Марий Эл
10750
44
1195
9399
156
Севастополь
9904
99
670
8834
400
Магаданская область
7889
17
343
7456
90
Еврейская автономная область
4188
10
308
3773
107
Ненецкий автономный округ
926
6
139
787
0
Чукотский автономный округ
638
5
58
576
4
По материалам: eadaily.com